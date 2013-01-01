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即时要闻
【金融】纽约股市下挫  
[2009年10月24日]
【金融】23日伦敦股市小幅收高  
[2009年10月24日]
【金融】纽约黄金期货略有下跌  
[2009年10月24日]
【产业】国际油价23日继续下跌  
[2009年10月24日]
【海外】伊朗称下周回应核燃料问题方案  
[2009年10月24日]
【海外】俄罗斯扩大总统境外动用军队权  
[2009年10月24日]
【海外】北约秘书长呼吁北约加强在阿富汗力量  
[2009年10月24日]
【海外】捷克准备参与美国新导弹防御计划  
[2009年10月24日]
【产业】台工业生产指数一年来首现正增长  
[2009年10月23日]
【政经】台湾高院二审首度提讯陈水扁  
[2009年10月23日]
【政经】国民党决定召开临时中常会讨论处理中常委辞职潮  
[2009年10月23日]
【政经】港再增一例“甲流”死亡病例  
[2009年10月23日]
【产业】中国华源集团被上证所公开谴责  
[2009年10月23日]
【产业】商务部：望美尽快修改规定恢复进口中国禽肉  
[2009年10月23日]
【产业】六种严重违法药品广告品种被曝光  
[2009年10月23日]
【海外】日本西松公司与二战被掳中国劳工达成和解  
[2009年10月23日]
【政经】央企前三季度实现利润5519.6亿元  
[2009年10月23日]
【政经】内地已报告3.3万余例“甲流”病例  
[2009年10月23日]
【政经】9月全国出口退税额创今年新高  
[2009年10月23日]
【金融】建行第三季度实现净利逾303亿元　  
[2009年10月23日]
【金融】尚福林：创业板开市交易准备就绪　  
[2009年10月23日]
【金融】亚太地区主要股市普遍上涨  
[2009年10月23日]
【政经】云南祥云纵火案四主犯被判死刑  
[2009年10月23日]
【政经】“10·17”呼市越狱案监狱长被免职  
[2009年10月23日]
【金融】上海期金继续收红  
[2009年10月23日]
【金融】国内现货金银价格延续震荡  
[2009年10月23日]
【产业】多部门联手打击生产销售假药专项整治行动  
[2009年10月23日]
【政经】神华大峰矿一年内发生两次重大炸药爆炸事故  
[2009年10月23日]
【金融】9月大小非被减持9.55亿股  
[2009年10月23日]
【海外】英经济连续六季度环比下滑  
[2009年10月23日]
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