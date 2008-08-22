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即时要闻
【金融】油价下跌使纽约汇市美元反弹  
[2008-08-23]
【海外】热带风暴袭击美国佛罗里达州  
[2008-08-23]
【海外】美通胀前景有“高度不确定性”  
[2008-08-23]
【海外】美国将在2011年底前撤军  
[2008-08-22]
【奥运】残奥火炬接力计划公布  
[2008-08-22]
【政经】广州启动防台风应急响应最高级别  
[2008-08-22]
【奥运】美国选手获男子十项全能冠军  
[2008-08-22]
【奥运】牙买加获男子4*100米接力冠军  
[2008-08-22]
【奥运】中国获女子曲棍球亚军  
[2008-08-22]
【海外】6月欧元区工业订单下降0.3%  
[2008-08-22]
【海外】葡一列车发生出轨事故  
[2008-08-22]
【海外】英国第二季度经济增长停滞  
[2008-08-22]
【金融】证监会研究规范大宗股份转让制度  
[2008-08-22]
【金融】证监会出台举措鼓励上市公司分红  
[2008-08-22]
【奥运】俄罗斯获女子4*100米接力冠军  
[2008-08-22]
【奥运】张怡宁卫冕女乒单打冠军  
[2008-08-22]
【奥运】埃塞俄比亚选手女子5000米冠军  
[2008-08-22]
【奥运】伊朗选手获跆拳道80公斤级冠军  
[2008-08-22]
【政经】台湾贫富差距创历史新高  
[2008-08-22]
【政经】万名游客潮涌小平故里  
[2008-08-22]
【奥运】韩国选手获跆拳道67公斤级冠军  
[2008-08-22]
【产业】三峡工程23号机组正式投产  
[2008-08-22]
【产业】秦山核电扩建进入核岛主设备安装阶段  
[2008-08-22]
【政经】威海成功处置一外轮进水险情  
[2008-08-22]
【政经】吴邦国会见澳大利亚总督  
[2008-08-22]
【海外】日本关东地区发生5.1级地震  
[2008-08-22]
【产业】法国达飞海运集团投资天津港  
[2008-08-22]
【产业】出口集装箱运输市场指数平稳  
[2008-08-22]
【海外】日本面临减速和通胀双重风险  
[2008-08-22]
【金融】2008年第十五期记账式国债发行  
[2008-08-22]
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