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即时要闻
【金融】中小板指数22日微跌0.11%  
[2009年10月22日]
【金融】刘世锦：价格上涨压力明年年中将逐渐加大  
[2009年10月22日]
【政经】北京全年经济增长有望达到9%预期目标  
[2009年10月22日]
【金融】沪深B指逆势走高  
[2009年10月22日]
【金融】东京股市日经股指下跌0.64%  
[2009年10月22日]
【金融】渤海财险5亿元次级债获批  
[2009年10月22日]
【金融】台北股市下跌93点  
[2009年10月22日]
【金融】东京股市早盘下跌1.19%  
[2009年10月22日]
【金融】中国进出口银行将设广西分行  
[2009年10月22日]
【海外】马绍尔群岛议会通过对总统不信任案  
[2009年10月22日]
【政经】前三季度中国固定资产投资增超三成  
[2009年10月22日]
【海外】苏丹一货机阿联酋坠毁六人亡  
[2009年10月22日]
【产业】中国最大分布式能源项目竣工投产  
[2009年10月22日]
【金融】美银将出售旗下第一共和银行　  
[2009年10月22日]
【金融】22日早盘沪指跌0.05%  
[2009年10月22日]
【海外】美接受政府援助企业高管薪酬将减半  
[2009年10月22日]
【海外】日本9月贸易顺差同比增472%  
[2009年10月22日]
【政经】前三季度中国经济同比增7.7%  
[2009年10月22日]
【金融】22日人民币对美元汇率中间价小幅走升  
[2009年10月22日]
【金融】22日沪深股市双双低开  
[2009年10月22日]
【海外】国际财经快报  
[2009年10月22日]
【金融】21日LME金属期货价格普涨  
[2009年10月22日]
【海外】印尼总统公布新内阁名单  
[2009年10月22日]
【产业】21日国际油价突破每桶81美元  
[2009年10月22日]
【金融】21日纽约黄金期货价格小幅收高  
[2009年10月22日]
【金融】21日纽约汇市美元下跌  
[2009年10月22日]
【金融】21日伦敦股市小幅收高  
[2009年10月22日]
【金融】21日纽约股市冲高回落  
[2009年10月22日]
【海外】英国智库预测全球经济明年将增长2.8%  
[2009年10月21日]
【政经】马英九表示将全速推动国民党改革  
[2009年10月21日]
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