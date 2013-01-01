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即时要闻
【金融】日经股指早盘下跌0.31%  
[2009年10月21日]
【海外】法国开始接种“甲流”疫苗  
[2009年10月21日]
【海外】欧盟财长同意最迟后年开始整顿财政  
[2009年10月21日]
【产业】中移动前三季净利润同比略增  
[2009年10月21日]
【金融】人民币对美元汇率中间价回落5个基点  
[2009年10月21日]
【金融】IMF研究限制金融机构规模可能性  
[2009年10月21日]
【海外】20日国际财经快报  
[2009年10月21日]
【金融】20日伦敦金属期货价格普涨  
[2009年10月21日]
【海外】美宣布驻阿美军部分轮换计划  
[2009年10月21日]
【海外】加拿大确认火鸡感染“甲流”病毒  
[2009年10月21日]
【政经】广交会一期成交增近两成  
[2009年10月21日]
【金融】芝加哥农产品期货价格收低  
[2009年10月21日]
【金融】20日纽约汇市美元小幅回升  
[2009年10月21日]
【金融】20日纽约黄金期货价格微涨  
[2009年10月21日]
【产业】国际油价20日冲高回落  
[2009年10月21日]
【金融】20日纽约股市小幅下挫  
[2009年10月21日]
【金融】20日伦敦股市小幅下挫  
[2009年10月21日]
【海外】美9月新房开工量增长0.5%  
[2009年10月21日]
【海外】美9月批发物价下跌0.6%  
[2009年10月21日]
【海外】美防长要求日按计划转移驻冲绳美军基地  
[2009年10月20日]
【金融】汇金公司所持工行A股股份将解除限售  
[2009年10月20日]
【政经】港再增一例“甲流”死亡病例  
[2009年10月20日]
【政经】国民党两名中常委因贿选被取消当选资格  
[2009年10月20日]
【海外】日财务大臣说本财年新发国债将首超50万亿日元  
[2009年10月20日]
【金融】上海期金价格大涨1.55%　创上市以来新高  
[2009年10月20日]
【金融】恒指升0.83% 再创14个月新高  
[2009年10月20日]
【海外】今年前九个月俄国家外债减少  
[2009年10月20日]
【政经】中方坚决反对达赖窜访所谓“阿鲁纳恰尔邦”   
[2009年10月20日]
【政经】外交部：望日妥善处理与靖国神社有关问题  
[2009年10月20日]
【海外】印尼当选总统苏西洛宣誓就职  
[2009年10月20日]
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