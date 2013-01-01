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即时要闻
【产业】联想创新设计中心香港分中心成立  
[2009年10月16日]
【政经】三部门规范电能交易价格行为  
[2009年10月16日]
【金融】16日亚太主要股市多数下跌  
[2009年10月16日]
【金融】16日认购权证多跌逾1%  
[2009年10月16日]
【金融】16日上证综指惜败3000点  
[2009年10月16日]
【金融】16日中小板指数微升  
[2009年10月16日]
【金融】16日沪深B指冲高回落双双告跌  
[2009年10月16日]
【政经】七部门联合发布住房公积金贷款支持保障性住房试点意见  
[2009年10月16日]
【政经】前三季上海消费品零售总额同比增14%  
[2009年10月16日]
【金融】16日上海期金继续下挫  
[2009年10月16日]
【金融】16日港股微跌0.31%  
[2009年10月16日]
【产业】国内现货金银全线下挫  
[2009年10月16日]
【金融】银监会：大型银行要合理把握信贷节奏  
[2009年10月16日]
【产业】中哈原油管道二期开始输油  
[2009年10月16日]
【金融】16日东京日经股指微涨  
[2009年10月16日]
【产业】辽宁“挂牌督办”45家环境违法钢企  
[2009年10月16日]
【产业】温州“购房门”三名责任人受审  
[2009年10月16日]
【金融】台北股市上涨4点  
[2009年10月16日]
【政经】今年1至9月两岸贸易额同比下降29.7%  
[2009年10月16日]
【金融】欧元区9月份年通胀率降至负0.3%  
[2009年10月16日]
【海外】美大企业主管认为经济和企业前景趋好  
[2009年10月16日]
【金融】美联储官员说目前没有必要上调利率  
[2009年10月16日]
【金融】央行：三季度个人住房贷款快速增长  
[2009年10月16日]
【金融】央行：人民币升值预期致外汇贷款剧增  
[2009年10月16日]
【产业】《2009胡润女富豪榜》在沪发布  
[2009年10月16日]
【金融】银监会否认核准工行建行赴台合资  
[2009年10月16日]
【金融】深交所发布创业板上市公司规范运作指引   
[2009年10月16日]
【产业】诺基亚出现十年来首次季度亏损  
[2009年10月16日]
【海外】斯蒂芬·金：世界经济将依赖新兴经济体  
[2009年10月16日]
【产业】谷歌上季收益上升 CEO称衰退已结束  
[2009年10月16日]
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