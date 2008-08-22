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即时要闻
【金融】今日中小板指数跌2.61%  
[2008-08-22]
【奥运】白俄罗斯获1000米男子双人划艇冠军  
[2008-08-22]
【政经】陈至立会见巴西“球王”贝利  
[2008-08-22]
【海外】赞比亚将在90天内补选总统  
[2008-08-22]
【产业】中国沿海运输市场颓势难改  
[2008-08-22]
【政经】黑龙江首次暴发二代草地螟虫害  
[2008-08-22]
【政经】24日凌晨将有月掩昴星团天象  
[2008-08-22]
【产业】南航原财务部长被判死缓  
[2008-08-22]
【奥运】北京奥运37项世界纪录被刷新  
[2008-08-22]
【奥运】中国男乒单打全部晋级半决赛  
[2008-08-22]
【政经】云南盈江地震已造成3人死亡  
[2008-08-22]
【金融】权重股拖累股市继续走低  
[2008-08-22]
【奥运】德国获500米女子四人皮艇冠军  
[2008-08-22]
【奥运】国际奥委会取消乌克兰选手成绩  
[2008-08-22]
【奥运】德国获1000米男子双人皮艇金牌  
[2008-08-22]
【政经】江丙坤展望海协海基今秋会商  
[2008-08-22]
【海外】朝韩两政党谴责日本抢占独岛  
[2008-08-22]
【政经】个体工商户管理费将停收  
[2008-08-22]
【奥运】匈牙利获男子单人划艇金牌  
[2008-08-22]
【金融】东京股市日经股指收低  
[2008-08-22]
【奥运】英国选手获男子单人皮艇冠军  
[2008-08-22]
【奥运】北京奥运迄今无食品安全事故  
[2008-08-22]
【政经】厦门与金门航线将开通  
[2008-08-22]
【政经】胡锦涛会见英国首相布朗  
[2008-08-22]
【海外】加拿大暴发李氏杆菌病  
[2008-08-22]
【海外】巴基斯坦9月6日将选举总统  
[2008-08-22]
【奥运】小轮车奥运史首枚金牌诞生  
[2008-08-22]
【奥运】中国水球男队名列第12位  
[2008-08-22]
【海外】英首相布朗抵京出席奥运会闭幕式  
[2008-08-22]
【金融】台北股市下跌6点  
[2008-08-22]
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