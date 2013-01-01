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即时要闻
【海外】美说不因朝试射短程导弹而改变对朝立场  
[2009年10月14日]
【海外】俄美认为进一步制裁伊朗的时机未到  
[2009年10月14日]
【海外】俄总统说俄美关系获得了“新动力”  
[2009年10月14日]
【产业】彭博新闻社拟收购商业周刊  
[2009年10月14日]
【海外】美参议院财政委员会通过医改法案  
[2009年10月14日]
【金融】国际财经简讯  
[2009年10月14日]
【产业】欧佩克预测经济恢复将刺激原油增长  
[2009年10月14日]
【政经】开国上将吕正操逝世  
[2009年10月14日]
【金融】13日伦敦股市收低  
[2009年10月14日]
【海外】李显龙警告短期内失业率或继续上升  
[2009年10月14日]
【金融】纽约黄金期货价格触及1069.70美元新高  
[2009年10月14日]
【金融】纽约股市主要股指涨跌互见  
[2009年10月14日]
【金融】国际油价13日连续第四个交易日上涨  
[2009年10月14日]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2009年10月14日]
【政经】中俄签署多项合作文件  
[2009年10月13日]
【海外】罗马尼亚政府遭议会弹劾  
[2009年10月13日]
【政经】海南首现“甲流”重症病例  
[2009年10月13日]
【金融】证监会修改证券登记结算办法  
[2009年10月13日]
【产业】1-8月中国电信业务总量同比增13%  
[2009年10月13日]
【政经】胡锦涛会见巴基斯坦总理吉拉尼  
[2009年10月13日]
【政经】2009年度胡润百富榜发布  
[2009年10月13日]
【政经】“7·5”事件减免税开始申报  
[2009年10月13日]
【产业】东风召回部分汽车  
[2009年10月13日]
【产业】9月国产汽车价格小幅下降  
[2009年10月13日]
【金融】13日亚太主要股市多数下跌  
[2009年10月13日]
【金融】13日香港恒指涨0.79%  
[2009年10月13日]
【政经】西藏将建中国首个亚毫米波望远镜  
[2009年10月13日]
【政经】河套平原将建大型设施农业基地  
[2009年10月13日]
【产业】13日国内现货金银高位震荡  
[2009年10月13日]
【金融】13日沪深股市温和反弹  
[2009年10月13日]
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