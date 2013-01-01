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即时要闻
【政经】第二次中日韩领导人会议在京举行  
[2009年10月10日]
【海外】巴西外汇储备再攀新高  
[2009年10月10日]
【政经】辽宁阜新市一煤矿发生火灾  
[2009年10月10日]
【海外】联合国飞机坠毁 11人遇难   
[2009年10月10日]
【金融】纽约汇市9日美元反弹  
[2009年10月10日]
【金融】纽约黄金期货连涨五日后回调  
[2009年10月10日]
【金融】道琼斯指数创52周新高  
[2009年10月10日]
【海外】奥巴马对获诺贝尔和平奖感到“吃惊”  
[2009年10月10日]
【金融】9日伦敦股市微幅收高  
[2009年10月10日]
【海外】美航天局确认获得撞月数据  
[2009年10月10日]
【海外】新加坡开始主办五国联合军事演习  
[2009年10月10日]
【产业】国际油价9日小幅上扬  
[2009年10月10日]
【产业】东航上航重组方案获股东大会通过  
[2009年10月10日]
【政经】李明博抵京出席中日韩领导人会议  
[2009年10月09日]
【政经】陈水扁所涉四大弊案二审开庭  
[2009年10月09日]
【政经】中方敦促美停止利用涉藏问题干涉中国内政  
[2009年10月09日]
【海外】美国贸易赤字8月份降至307亿美元  
[2009年10月09日]
【政经】鸠山由纪夫抵京出席中日韩领导人会议  
[2009年10月09日]
【金融】香港银行可开始申请在粤设分支机构  
[2009年10月09日]
【金融】亚太地区主要股市涨跌不一  
[2009年10月09日]
【海外】奥巴马获2009年诺贝尔和平奖  
[2009年10月09日]
【产业】紫金矿业借道收购加拿大上市公司  
[2009年10月09日]
【政经】北京高考改革方案公布  
[2009年10月09日]
【金融】国内现货金银价大幅报涨  
[2009年10月09日]
【金融】9日认购权证大部分涨幅超过3%  
[2009年10月09日]
【金融】中小板指数9日劲升5.11%  
[2009年10月09日]
【金融】沪深B股指数涨幅双双超过3%  
[2009年10月09日]
【产业】云铜原副总经理受贿挪用公款获判20年  
[2009年10月09日]
【金融】节后股市“开门红”沪深股指强势上攻  
[2009年10月09日]
【金融】德新执政联盟同意加强央行监管权  
[2009年10月09日]
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