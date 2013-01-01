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即时要闻
【产业】浙江民企力破澳大利亚“双反”贸易壁垒  
[2009年10月09日]
【金融】东京股市日经股指上涨1.87%  
[2009年10月09日]
【产业】德国9月粗钢产量环比上升7.5%  
[2009年10月09日]
【金融】韩国央行维持基准利率不变  
[2009年10月09日]
【金融】明年法油价预计将明显上涨  
[2009年10月09日]
【海外】罗格连任国际奥委会主席  
[2009年10月09日]
【产业】中央2亿元资金投向东胜煤田勘查  
[2009年10月09日]
【产业】吴溪淳：产能过剩将使钢铁市场不稳  
[2009年10月09日]
【海外】法国8月外贸逆差再度扩大  
[2009年10月09日]
【政经】胡锦涛出席世界媒体峰会并发表讲话  
[2009年10月09日]
【金融】加拿大主要股指连涨四日  
[2009年10月09日]
【产业】芝加哥大豆期货大涨  
[2009年10月09日]
【海外】英国央行将维持现行利率水平  
[2009年10月09日]
【金融】A股新股融资额接近去年同期  
[2009年10月09日]
【金融】人民币对美元汇率走高  
[2009年10月09日]
【金融】齐心文具确定发行价格  
[2009年10月09日]
【金融】伯南克：美联储或收紧货币政策  
[2009年10月09日]
【金融】10月9日人民币市场汇价  
[2009年10月09日]
【产业】华菱钢铁拟重组衡阳钢管业务  
[2009年10月09日]
【产业】巨化股份两高管遭调查  
[2009年10月09日]
【政经】安监总局调查冷水江矿山罐笼坠落事故  
[2009年10月09日]
【金融】国际油价8日反弹  
[2009年10月09日]
【金融】8日伦敦股市反弹收高  
[2009年10月09日]
【金融】纽约黄金期货连续创新高  
[2009年10月09日]
【金融】8日纽约股市小幅上涨  
[2009年10月09日]
【金融】8日伦敦金交所金属期货普涨  
[2009年10月09日]
【海外】刚果（布）暂停高级官员出国  
[2009年10月09日]
【金融】港金管局两度向市场注资共逾85亿港元  
[2009年10月08日]
【政经】香港“甲流”死亡病例升至29例  
[2009年10月08日]
【金融】欧洲央行：欧元区主导利率维持1%不变  
[2009年10月08日]
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