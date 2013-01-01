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即时要闻
【海外】罗马尼亚执政联盟破裂  
[2009年10月01日]
【海外】IMF预计明年美国经济增1.5%  
[2009年10月01日]
【海外】欧元区8月失业率再创十年新高  
[2009年10月01日]
【海外】IMF报告称中印引领亚洲经济回升  
[2009年10月01日]
【海外】萨摩亚地震海啸已致155人亡  
[2009年10月01日]
【海外】伊朗核问题国际会谈日内瓦举行  
[2009年10月01日]
【政经】中华鲟全人工繁殖获得成功  
[2009年10月01日]
【海外】欧盟财长非正式会议关注“后危机”时代  
[2009年10月01日]
【海外】IMF预测明年全球经济将增3.1%  
[2009年10月01日]
【金融】台北股市上涨36点  
[2009年10月01日]
【海外】韩国对朝媒拒绝“大妥协”方案表示遗憾  
[2009年10月01日]
【金融】东京股市日经股指下跌1.53%  
[2009年10月01日]
【海外】阿根廷成立农牧渔业和食品部  
[2009年10月01日]
【金融】浦发非公开发行9亿股  
[2009年10月01日]
【海外】美宣布拨款50亿美元资助医学研究  
[2009年10月01日]
【政经】北京举行国庆60周年阅兵仪式和群众游行  
[2009年10月01日]
【政经】胡锦涛在国庆60周年大会上发表讲话  
[2009年10月01日]
【海外】纽约帝国大厦首次亮灯迎新中国国庆  
[2009年10月01日]
【政经】胡锦涛结束检阅  
[2009年10月01日]
【政经】国庆60周年阅兵开始  
[2009年10月01日]
【政经】中国农田有效灌溉面积8.77亿亩  
[2009年10月01日]
【海外】欧元区9月年通胀率-0.3%  
[2009年10月01日]
【产业】饮用天然矿泉水新国标10月起实施  
[2009年10月01日]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2009年10月01日]
【金融】纽约黄金期货价涨超1000美元  
[2009年10月01日]
【金融】纽约股市小幅收低  
[2009年10月01日]
【产业】国际油价30日大幅上涨  
[2009年10月01日]
【金融】30日伦敦股市小幅收低  
[2009年10月01日]
【海外】美国经济二季度下降0.7%  
[2009年09月30日]
【产业】绿地集团72.45亿元上海拿地  
[2009年09月30日]
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