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即时要闻
【海外】朝鲜拒绝接受安理会第1887号决议  
[2009年09月30日]
【政经】温家宝在国庆60周年招待会上的讲话  
[2009年09月30日]
【海外】热带风暴“凯萨娜”袭击泰国  
[2009年09月30日]
【海外】印尼海域发生里氏7.6级地震  
[2009年09月30日]
【海外】联合国开发计划署重启与朝合作  
[2009年09月30日]
【海外】韩明年11月举办G20峰会  
[2009年09月30日]
【金融】港股跌0.28% 收报20955点  
[2009年09月30日]
【产业】国内现货金银价格多数上扬  
[2009年09月30日]
【金融】30日中小板指数缩量上涨1.16%  
[2009年09月30日]
【金融】30日沪深股市缩量反弹  
[2009年09月30日]
【金融】30日认购权证多报升  
[2009年09月30日]
【政经】全国铁路迎来客流高峰  
[2009年09月30日]
【海外】日本8月企业员工收入同比降3.1%  
[2009年09月30日]
【金融】上海期金小幅回升  
[2009年09月30日]
【产业】日8月汽车产量和出口量继续下降  
[2009年09月30日]
【金融】东京股市日经股指上涨0.33%  
[2009年09月30日]
【产业】丰田因脚垫固定问题或在美召回380万辆车  
[2009年09月30日]
【金融】调查显示德国信贷紧张局面有所缓和  
[2009年09月30日]
【产业】西门子第四财季订单减少20%左右  
[2009年09月30日]
【金融】容克认为明年实施退出策略过早  
[2009年09月30日]
【海外】李光耀表示世界经济局势将现永久变化  
[2009年09月30日]
【金融】利卡宁说各国勿急于中止扩张性货币政策  
[2009年09月30日]
【金融】世行专家预计中巴经济率先复苏  
[2009年09月30日]
【产业】英8月份新批抵押房贷数量环比略降  
[2009年09月30日]
【金融】美联储出台严格的信用卡新规提案  
[2009年09月30日]
【产业】欧盟有条件批准松下收购三洋  
[2009年09月30日]
【产业】香港中小企业贸易信心指数升10%  
[2009年09月30日]
【海外】吴作栋称金融危机将加快全球经济重心转移  
[2009年09月30日]
【产业】美房价企稳　消费者信心依然不足   
[2009年09月30日]
【金融】上证所继续加大临到期权证监察力度  
[2009年09月30日]
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