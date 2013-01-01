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即时要闻
【产业】全球航空运输需求下降趋势放缓  
[2009年09月30日]
【金融】欧元集团主席敦促美国维护美元汇率稳定  
[2009年09月30日]
【产业】美低价轮胎价格因特保案大幅上涨  
[2009年09月30日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅走低2基点  
[2009年09月30日]
【产业】多部委抑制部分行业产能过剩意见获国务院批准  
[2009年09月30日]
【金融】9月29日LME金属期货价格普涨  
[2009年09月30日]
【海外】美经济衰退导致贫富差距拉大  
[2009年09月30日]
【海外】奥巴马称美与北约将合作打赢阿富汗战争  
[2009年09月30日]
【金融】国际油价29日小幅下跌  
[2009年09月30日]
【金融】纽约股市小幅下挫  
[2009年09月30日]
【金融】伦敦股市微幅下挫  
[2009年09月30日]
【金融】工行收购泰国ACL银行19.26%股权  
[2009年09月30日]
【政经】台风“凯萨娜”造成海南48万余人受灾  
[2009年09月30日]
【政经】习近平会见美常务副国务卿  
[2009年09月29日]
【政经】习近平出席大亚湾核电站延长合营期仪式  
[2009年09月29日]
【海外】日本自民党确定新领导层  
[2009年09月29日]
【政经】新型预警机将亮相国庆阅兵  
[2009年09月29日]
【产业】东北国家高技术产业新材料基地挂牌  
[2009年09月29日]
【政经】青海同时开建四条高速公路  
[2009年09月29日]
【海外】欧元区经济信心继续回升  
[2009年09月29日]
【金融】香港外汇基金总资产增557亿港元  
[2009年09月29日]
【海外】英国调低二季度经济环比跌幅  
[2009年09月29日]
【政经】澳门外汇储备达176.8亿美元  
[2009年09月29日]
【海外】澳大利亚上年度财政赤字小于预期  
[2009年09月29日]
【海外】俄计划实行严格反通胀措施  
[2009年09月29日]
【政经】外交部驳外国游客进藏受限说法  
[2009年09月29日]
【政经】外交部：温家宝访朝将签合作文件  
[2009年09月29日]
【政经】俄总理普京将访华  
[2009年09月29日]
【政经】吉尔吉斯总理丘季诺夫将访华  
[2009年09月29日]
【政经】上合组织首脑理事会会议将在京举行  
[2009年09月29日]
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