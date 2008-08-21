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即时要闻
【海外】麦凯恩和奥巴马同意举行3场辩论  
[2008-08-22]
【海外】俄罗斯宣布从格鲁吉亚撤军  
[2008-08-22]
【金融】国际油价大幅上涨  
[2008-08-22]
【金融】美国股市三大股指涨跌不一  
[2008-08-22]
【金融】纽约汇市美元下挫  
[2008-08-22]
【金融】纽约黄金期货价格强劲上扬  
[2008-08-22]
【奥运】俄罗斯选手卫冕现代五项冠军  
[2008-08-21]
【奥运】捷克选手获女子标枪冠军  
[2008-08-21]
【奥运】日本获北京奥运会垒球冠军  
[2008-08-21]
【奥运】葡萄牙选手获男子三级跳远冠军  
[2008-08-21]
【海外】俄宣布22日从南奥塞梯全部撤军  
[2008-08-21]
【海外】普京高度评价俄经济形势  
[2008-08-21]
【奥运】索马里激战造成约60人伤亡  
[2008-08-21]
【政经】云南盈江地震 部分通信中断  
[2008-08-21]
【产业】国际原油价格飙升4.21美元  
[2008-08-21]
【奥运】罗伯斯获男子110米栏金牌  
[2008-08-21]
【奥运】韩国获跆拳道男子68公斤级冠军  
[2008-08-21]
【奥运】美国获男子400比赛金牌  
[2008-08-21]
【奥运】韩国获跆拳道女子57公斤级冠军  
[2008-08-21]
【奥运】中国女排无缘决赛  
[2008-08-21]
【奥运】陈若琳获女子10米跳台跳水金牌  
[2008-08-21]
【奥运】日本获垒球冠军  
[2008-08-21]
【奥运】韩国选手获跆拳道57公斤级冠军  
[2008-08-21]
【奥运】韩国选手获跆拳道68公斤级冠军  
[2008-08-21]
【奥运】中国银行向国际奥委会赠纪念钞  
[2008-08-21]
【奥运】阿富汗选手获首枚奥运奖牌引起轰动  
[2008-08-21]
【海外】两外国船只在索马里遭海盗劫持  
[2008-08-21]
【奥运】武术首次在奥运会期间摆战场  
[2008-08-21]
【奥运】荷兰获女子水球比赛金牌  
[2008-08-21]
【奥运】牙买加选手获女子200米冠军  
[2008-08-21]
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