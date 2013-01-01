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即时要闻
【海外】欧盟对中国产无缝钢管等征收反倾销税  
[2009年09月24日]
【产业】上海首次就土地出让推出“预申请”制度  
[2009年09月24日]
【产业】俄最大汽车制造商宣布裁员2.76万人  
[2009年09月24日]
【政经】港现第19例“甲流”死亡病例  
[2009年09月24日]
【产业】央行调查显示：超六成居民认为房价过高  
[2009年09月24日]
【政经】央行调查显示：宏观经济热度指数继续回升  
[2009年09月24日]
【政经】港前8个月出口同比跌17.2%  
[2009年09月24日]
【政经】国庆当天如遇不利天气可能采取措施消云消雨  
[2009年09月24日]
【金融】调查显示：三季度贷款需求指数略降  
[2009年09月24日]
【金融】港股跌2.52% 收报21051点  
[2009年09月24日]
【金融】央行公开市场操作实现连续四周资金净投放  
[2009年09月24日]
【产业】卫生部出台五措施严管食品添加剂  
[2009年09月24日]
【政经】姜瑜：俄拟向中国出租城市报道失实  
[2009年09月24日]
【产业】姜瑜希望他国对中国企业投资持开放态度  
[2009年09月24日]
【金融】财政部明确期货投资者保障基金税收问题  
[2009年09月24日]
【金融】财政部发行记账式附息国债268亿  
[2009年09月24日]
【政经】发改委要求加强国庆假期市场价格监管  
[2009年09月24日]
【产业】商务部延长进口丁二醇反倾销案调查期限  
[2009年09月24日]
【金融】沪深B股双双小幅反弹  
[2009年09月24日]
【金融】中小板指数24日缩量下跌1.09%  
[2009年09月24日]
【金融】认购权证24日多数下跌  
[2009年09月24日]
【金融】东京股市日经股指上涨1.67%  
[2009年09月24日]
【政经】浙江审计查出违规金额近130亿元  
[2009年09月24日]
【金融】中国人保集团股份有限公司在京创立　  
[2009年09月24日]
【金融】24日台股跌0.71%  
[2009年09月24日]
【政经】国务院公布农业机械安全监督管理条例  
[2009年09月24日]
【海外】日本连续七个月实现贸易顺差  
[2009年09月24日]
【金融】24日早盘沪指跌1.36%  
[2009年09月24日]
【产业】丰田欲出售旗下证券业务  
[2009年09月24日]
【金融】央行24日发300亿元三月期央票  
[2009年09月24日]
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