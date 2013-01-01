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即时要闻
【金融】24日人民币对美元汇率回落  
[2009年09月24日]
【海外】俄表示将继续与美进行核裁军谈判  
[2009年09月24日]
【海外】卡恩：全球经济引擎正重启  
[2009年09月24日]
【金融】24日沪深股市双双低开  
[2009年09月24日]
【政经】23日胡锦涛在联大的讲话  
[2009年09月24日]
【政经】胡锦涛会见梅德韦杰夫  
[2009年09月24日]
【政经】胡锦涛会见韩国总统李明博  
[2009年09月24日]
【海外】韩总统呼吁朝鲜重返六方会谈  
[2009年09月24日]
【海外】法总统要求改革国际金融机构  
[2009年09月24日]
【产业】国际油价23日大幅下挫  
[2009年09月24日]
【金融】23日LME金属期货价格普跌  
[2009年09月24日]
【金融】23日纽约汇市美元下跌  
[2009年09月24日]
【金融】油价跳水导致纽约股市回落  
[2009年09月24日]
【金融】23日纽约期金价格略有下跌  
[2009年09月24日]
【金融】23日伦敦股市微幅下挫  
[2009年09月24日]
【政经】2008年各类自然灾害共造成约4.7亿人受灾  
[2009年09月23日]
【政经】国务院会议讨论通过《促进中部地区崛起规划》  
[2009年09月23日]
【产业】欧盟批准黑石收购巴克莱旗下资产  
[2009年09月23日]
【政经】台新增8例“甲流”重症病例  
[2009年09月23日]
【金融】证监会披露10家首批创业板上市公司询价情况  
[2009年09月23日]
【金融】证监会通报宜宾五粮液涉嫌违法违规案  
[2009年09月23日]
【产业】部分食用油价格创下年内新低  
[2009年09月23日]
【金融】证监会通报4起证券市场违法违规案件  
[2009年09月23日]
【产业】英专家：贸易保护行为是“巨大的错误”  
[2009年09月23日]
【金融】亚太地区主要股市涨跌互见  
[2009年09月23日]
【政经】卫生部发布“甲流”疫苗预防接种方案  
[2009年09月23日]
【产业】河北兴茂轮胎诉美“双反”调查案获胜  
[2009年09月23日]
【金融】港股23日跌0.49%  
[2009年09月23日]
【金融】认购权证23日大多数跌幅超过2%  
[2009年09月23日]
【金融】中小板指数23日缩量大跌3.36%  
[2009年09月23日]
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