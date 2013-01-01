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即时要闻
【政经】京首个公共租赁房项目开工  
[2009年09月19日]
【金融】浦发银行非公开发行股票获证监会核准  
[2009年09月19日]
【金融】基金本周净值小幅下跌  
[2009年09月19日]
【金融】沪深股市流通市值一周略增0.22%  
[2009年09月19日]
【海外】教科文组织未能产生下任总干事提名人选  
[2009年09月19日]
【海外】奥巴马下周分别会见日俄领导人  
[2009年09月19日]
【海外】以美未能就停建定居点问题达成协议  
[2009年09月19日]
【海外】加拿大政府在议会预算案信任投票中过关  
[2009年09月19日]
【海外】美中东特使米切尔会见阿巴斯  
[2009年09月19日]
【金融】18日伦敦金属期货价格普跌  
[2009年09月19日]
【金融】18日纽约汇市美元上涨  
[2009年09月19日]
【金融】18日纽期金价格小幅收低  
[2009年09月19日]
【金融】18日道指站上9800点  
[2009年09月19日]
【金融】18日国际油价继续下跌  
[2009年09月19日]
【金融】18日伦敦股市微幅收高  
[2009年09月19日]
【政经】曾新平：三峡蓄水不会诱发大地震  
[2009年09月18日]
【政经】中巴签署通信卫星合作协议  
[2009年09月18日]
【金融】刘明康：银行业要顺应监管规则变革  
[2009年09月18日]
【海外】英国净借款8月创新高  
[2009年09月18日]
【金融】亚太主要股市涨跌互见  
[2009年09月18日]
【海外】朝鲜任命新财政相兼内阁副总理  
[2009年09月18日]
【政经】中国共产党第十七届中央委员会第四次会议公报（全文）  
[2009年09月18日]
【产业】18日国内金银价普跌  
[2009年09月18日]
【金融】18日国内黄金期货普跌  
[2009年09月18日]
【政经】人保部：企业年金逾2000亿元  
[2009年09月18日]
【产业】央企国有资产去年超5.5万亿元  
[2009年09月18日]
【产业】央企去年利润同比降30.8%  
[2009年09月18日]
【金融】18日香港恒指微幅回调  
[2009年09月18日]
【金融】国开行十年期浮息债获追加发行  
[2009年09月18日]
【金融】18日沪深股市放量下挫  
[2009年09月18日]
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