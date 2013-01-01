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即时要闻
【产业】首个TFT-LCD高世代线项目在昆山动工  
[2009年09月13日]
【海外】以色列总统佩雷斯短暂昏厥  
[2009年09月13日]
【海外】委内瑞拉发生里氏6.4级地震  
[2009年09月13日]
【海外】乌干达首都骚乱死亡人数升至14人   
[2009年09月13日]
【政经】吴邦国会见美国阿拉斯加州州长  
[2009年09月13日]
【政经】部分学校“甲流”聚集性病例增加  
[2009年09月12日]
【海外】阿富汗总统选举卡尔扎伊得票率过半  
[2009年09月12日]
【海外】巴格达一清真寺遭连环爆炸袭击  
[2009年09月12日]
【政经】中国第三架ARJ21新支线飞机首飞  
[2009年09月12日]
【政经】第三届夏季达沃斯年会闭幕  
[2009年09月12日]
【海外】委内瑞拉宣布发现国内最大天然气田  
[2009年09月12日]
【金融】达沃斯与会专家呼吁改革IMF  
[2009年09月12日]
【政经】达沃斯精彩言论  
[2009年09月12日]
【政经】魏传忠：反对别有用心的贸易保护主义  
[2009年09月12日]
【产业】刘晓光：推动企业建立环保资产负债表  
[2009年09月12日]
【政经】中国最大核电低压转子在中国一重锻造成功  
[2009年09月12日]
【政经】中国强烈反对美对中国轮胎采取特保措施  
[2009年09月12日]
【政经】魏传忠：中国初步形成比较完整的质量管理和保证体系  
[2009年09月12日]
【金融】法国金融业薪酬监察员上任  
[2009年09月12日]
【海外】美航天局确定月球探测器撞月地点  
[2009年09月12日]
【产业】奥巴马宣布对从中国轮胎实施关税限制  
[2009年09月12日]
【海外】美财赤已升至1.38万亿美元  
[2009年09月12日]
【海外】发展中国家希望更多外国直接投资  
[2009年09月12日]
【海外】世卫：应及时关闭遭遇“甲流”的学校  
[2009年09月12日]
【海外】“甲流”已致全球至少3205人死亡  
[2009年09月12日]
【金融】基金本周净值整体上升  
[2009年09月12日]
【金融】两市流通市值本周增加近5%  
[2009年09月12日]
【政经】温家宝达沃斯答问（全文）  
[2009年09月12日]
【产业】奥巴马宣布对中国轮胎实施限制关税  
[2009年09月12日]
【海外】普京不排除2012年再选总统  
[2009年09月12日]
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