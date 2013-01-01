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即时要闻
【金融】巴黎股指创近11个月新高  
[2009年09月12日]
【金融】11日纽约汇市美元下跌  
[2009年09月12日]
【金融】纽约黄金期货价格站上1000美元  
[2009年09月12日]
【金融】11日纽约股市回落  
[2009年09月12日]
【产业】国际油价11日大幅回落  
[2009年09月12日]
【金融】11日伦敦股市小幅收高  
[2009年09月12日]
【政经】港澳“甲流”确诊病例达16364例和1616例  
[2009年09月11日]
【产业】阿里巴巴报告：中国网商数突破6300万人  
[2009年09月11日]
【金融】创业板首次发审会定于国庆节前召开  
[2009年09月11日]
【金融】证监会：149家创业板企业预计IPO募资336亿  
[2009年09月11日]
【金融】财政赤字的是与非  
[2009年09月11日]
【政经】达沃斯与会代表：创新合作或可培育新增长点  
[2009年09月11日]
【政经】世界经济论坛发布报告应对全球人口老龄化  
[2009年09月11日]
【产业】万钢：能源生物信息和新材料将成经济增长点  
[2009年09月11日]
【政经】内地累计报告7500余例“甲流”确诊病例  
[2009年09月11日]
【政经】吴作栋：重振经济没有简单答案  
[2009年09月11日]
【政经】国务院发布进一步振兴老工业基地的意见  
[2009年09月11日]
【产业】北京二手房交易均价突破万元  
[2009年09月11日]
【产业】俄罗斯最大汽车制造商拟裁员三分之一  
[2009年09月11日]
【海外】欧盟二季度经常项目逆差进一步下降  
[2009年09月11日]
【政经】12日本届夏季达沃斯年会将画上句号  
[2009年09月11日]
【政经】台湾出现第12例“甲流”死亡病例  
[2009年09月11日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2009年09月11日]
【金融】港股涨0.44％创一年来收市新高  
[2009年09月11日]
【政经】兰州毒气泄漏所在地关闭七家危化品企业  
[2009年09月11日]
【政经】张晓强：中国可从金融危机中汲取五点经验  
[2009年09月11日]
【政经】药监局要求依法查处“得健牌乐宁胶囊”  
[2009年09月11日]
【海外】摩尔多瓦总统沃罗宁正式宣布辞职   
[2009年09月11日]
【政经】张晓强：中国稳定增长是对经济复苏重大贡献  
[2009年09月11日]
【金融】张晓强：信贷增长多没造成物价上涨压力  
[2009年09月11日]
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