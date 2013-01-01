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即时要闻
【产业】金座公司非法集资4.7亿元 8名高管被批捕  
[2009年09月11日]
【金融】张晓强：中国贷款质量总体是好的  
[2009年09月11日]
【政经】张晓强：中国经济尚未走出金融危机影响阴影  
[2009年09月11日]
【金融】德意志银行副主席：促进复苏和增长因地制宜  
[2009年09月11日]
【金融】11日中小板指数涨1.94％  
[2009年09月11日]
【政经】达沃斯与会代表关注消费者信心  
[2009年09月11日]
【金融】认购权证11日升跌各一半  
[2009年09月11日]
【政经】夏季达沃斯：把脉世界经济走势　  
[2009年09月11日]
【产业】司献民：航空业应将“绿色飞行”作经营理念  
[2009年09月11日]
【金融】11日台股涨0.06%  
[2009年09月11日]
【产业】国际能源机构调高全球原油需求预期  
[2009年09月11日]
【海外】白宫称经济刺激计划保就业促增长  
[2009年09月11日]
【金融】11日早盘沪指涨1.20%  
[2009年09月11日]
【政经】前八月中国外贸进出口总值同比降22.4%  
[2009年09月11日]
【产业】8月中国工业增速提至12.3%  
[2009年09月11日]
【海外】日本下调二季度经济增长率  
[2009年09月11日]
【金融】亚行副行长：亚洲经济正加快走出危机  
[2009年09月11日]
【政经】国家统计局称目前不存在通货膨胀  
[2009年09月11日]
【金融】8月人民币贷款增4104亿元  
[2009年09月11日]
【政经】8月中国CPI同比降1.2%  
[2009年09月11日]
【政经】2020年亚洲有望成为世界最有影响力经济体  
[2009年09月11日]
【金融】11日人民币对美元汇率走升  
[2009年09月11日]
【海外】国际财经快报  
[2009年09月11日]
【金融】11日沪深股市双双低开  
[2009年09月11日]
【产业】国际油价10日继续上涨  
[2009年09月11日]
【金融】10日LME金属期货价格普跌  
[2009年09月11日]
【金融】芝加哥农产品期货小幅波动  
[2009年09月11日]
【金融】10日纽约汇市美元继续下跌  
[2009年09月11日]
【金融】10日伦敦股市小幅下挫  
[2009年09月11日]
【金融】10日纽约股市创年内新高  
[2009年09月11日]
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