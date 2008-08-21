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即时要闻
【金融】中小板综合指数跌3.72%  
[2008-08-21]
【政经】日研究机构预测中国“后奥运”经济  
[2008-08-21]
【奥运】刘翔未能当选国际奥委会运动员委员会委员  
[2008-08-21]
【海外】赖斯突访巴格达  
[2008-08-21]
【金融】2008年第96期央行票据发行  
[2008-08-21]
【奥运】奥运选手访港门票两小时售罄  
[2008-08-21]
【海外】日本陆上自卫队年度演习  
[2008-08-21]
【政经】河北发大风警报和暴雨黄色预警  
[2008-08-21]
【海外】日本大学积极办企业  
[2008-08-21]
【奥运】英国选手获帆船男子星级龙骨艇金牌  
[2008-08-21]
【奥运】西班牙选手获帆船托纳多级多体船金牌  
[2008-08-21]
【奥运】美国女排3：0击败古巴队进入决赛  
[2008-08-21]
【海外】美媒体说拜登是奥巴马副手的热门人选  
[2008-08-21]
【金融】辽宁试水民间贷款公司  
[2008-08-21]
【金融】21日早盘上证综指跌2.63％  
[2008-08-21]
【奥运】田佳/王洁获得女子沙滩排球银牌  
[2008-08-21]
【海外】保加利亚发现3例羊痒病病例  
[2008-08-21]
【金融】东京股市早盘下跌  
[2008-08-21]
【奥运】荷选手获男子10公里马拉松游泳金牌  
[2008-08-21]
【金融】7月英国抵押贷款额同比下降27％  
[2008-08-21]
【奥运】俄选手获女子20公里竞走金牌  
[2008-08-21]
【海外】巴预测新油田将带来近5000亿美元收入  
[2008-08-21]
【海外】挪威7月份石油与天然气增产  
[2008-08-21]
【奥运】奥运后北京部分酒店价将“跳水”  
[2008-08-21]
【金融】人民币市场汇价(8月21日)  
[2008-08-21]
【奥运】北京奥运会小轮车决赛因降雨延期一天  
[2008-08-21]
【奥运】薛晨/张希夺得女子沙滩排球铜牌  
[2008-08-21]
【海外】俄罗斯年初至今通胀率已达9.5％  
[2008-08-21]
【金融】21日沪深股市双双低开  
[2008-08-21]
【海外】2007年以来全球重大空难事故  
[2008-08-21]
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