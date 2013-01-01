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即时要闻
【海外】世卫东南亚11国达成防控甲流行动纲要  
[2009年09月10日]
【政经】世界经济论坛：中国科技竞争力有待提升　  
[2009年09月10日]
【政经】夏德仁坦言大连居民收入低  
[2009年09月10日]
【政经】中国外汇储备已经超过2.1万亿美元  
[2009年09月10日]
【产业】美铝总裁：全球经济复苏正从中国开始  
[2009年09月10日]
【政经】罗奇：亚洲应加快向内需主导型经济转型  
[2009年09月10日]
【金融】朱民：亚洲发展模式转变 关键是去产能化  
[2009年09月10日]
【政经】张亚勤：微软将集中推出创新产品  
[2009年09月10日]
【产业】美铝总裁：发展的竞争优势源自人才  
[2009年09月10日]
【产业】美铝总裁：中国企业走出去应注意文化差异  
[2009年09月10日]
【海外】奥巴马在美国会联席会议上阐述医改计划  
[2009年09月10日]
【产业】美铝总裁：中国迈出世界经济复苏第一步  
[2009年09月10日]
【金融】10日日经股指涨1.95%  
[2009年09月10日]
【海外】国际财经简讯  
[2009年09月10日]
【海外】俄总统称停止经济刺激为时过早  
[2009年09月10日]
【政经】夏季达沃斯年会举行“管理全球风险”讨论会  
[2009年09月10日]
【政经】温家宝会见新加坡国务资政吴作栋   
[2009年09月10日]
【政经】温家宝会见马其顿总理  
[2009年09月10日]
【产业】夏季达沃斯年会举行第一次新闻发布会  
[2009年09月10日]
【海外】日本8月企业物价指数降幅平历史纪录  
[2009年09月10日]
【金融】韩央行仍维持基准利率水平  
[2009年09月10日]
【政经】温家宝会见拉脱维亚总统   
[2009年09月10日]
【金融】10日早盘沪指跌0.94%  
[2009年09月10日]
【政经】夏季达沃斯举行“社会影响”讨论会   
[2009年09月10日]
【金融】9日纽约汇市美元下跌  
[2009年09月10日]
【产业】8月中国70个大中城市房价同比涨2.0%  
[2009年09月10日]
【政经】亚洲杰出社会型创业者奖名单出炉  
[2009年09月10日]
【政经】“中国元素”溢彩夏季达沃斯  
[2009年09月10日]
【金融】10日人民币对美元汇率走升  
[2009年09月10日]
【产业】欧佩克维持原油生产限额不变  
[2009年09月10日]
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