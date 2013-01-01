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即时要闻
【产业】2009中国企业500强“总部基地”公布　京沪津最受青睐  
[2009年09月05日]
【产业】中国企业500强净利润首超美国500强  
[2009年09月05日]
【产业】中国企业500强“重化工”特征依旧  
[2009年09月05日]
【产业】2009中国企业500强发布  
[2009年09月05日]
【政经】苏宁：金融危机新情况挑战传统风险防范手段  
[2009年09月05日]
【政经】姚景源：中国经济最坏时期已过去  
[2009年09月05日]
【海外】俄财长称三季度迎来经济复苏  
[2009年09月05日]
【政经】蒋定之：对银行资本充足率应有较高要求  
[2009年09月05日]
【产业】今年中国汽车产销有望达1200万辆  
[2009年09月05日]
【金融】六家基金公司出手自购  
[2009年09月05日]
【金融】沪深股市流通市值一周增0.35%  
[2009年09月05日]
【金融】基金本周净值小幅上升  
[2009年09月05日]
【海外】法国今年财政赤字或创历史新高  
[2009年09月05日]
【产业】发改委：新能源汽车不能一哄而上  
[2009年09月05日]
【产业】十大产业振兴规划已出台60多项实施细则  
[2009年09月05日]
【产业】国际油价4日波动不大   
[2009年09月05日]
【金融】汇丰中国在内地四城市启动跨境贸易人民币结算业务  
[2009年09月05日]
【金融】4日伦敦股市反弹   
[2009年09月05日]
【金融】纽约股市上涨   
[2009年09月05日]
【金融】纽约黄金期货价格止步1000美元关口   
[2009年09月05日]
【海外】美国失业率创26年新高  
[2009年09月04日]
【金融】2000亿元地方政府债完成发行  
[2009年09月04日]
【金融】4日亚太股市多数上涨  
[2009年09月04日]
【金融】4日港股急升2.82%  
[2009年09月04日]
【产业】三峡月度发电量创历史新高  
[2009年09月04日]
【金融】中央国债公司：8月国债发行逾1600亿元  
[2009年09月04日]
【金融】4日认购权证十只报跌  
[2009年09月04日]
【金融】4日中小板指数上升1.32%  
[2009年09月04日]
【金融】4日沪深B股继续上行  
[2009年09月04日]
【金融】4日沪深股市继续收红  
[2009年09月04日]
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