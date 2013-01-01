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即时要闻
【金融】特里谢暗示扩张性货币政策退出时机未到  
[2009年09月04日]
【产业】汉莎航空公司完成对奥地利航空收购  
[2009年09月04日]
【金融】台北股市上涨48点  
[2009年09月04日]
【产业】美服务业8月份下滑速度放缓  
[2009年09月04日]
【政经】河南省实验中学发生聚集性甲流 已确诊12例  
[2009年09月04日]
【金融】东京股市日经股指下跌0.27％  
[2009年09月04日]
【金融】美银行机构申请紧急贷款援助增多  
[2009年09月04日]
【政经】台出现第六例“甲流”死亡病例  
[2009年09月04日]
【海外】英财政大臣：世界经济明年将复苏  
[2009年09月04日]
【海外】法国第二季度失业率升至9.1％  
[2009年09月04日]
【金融】美提出制定严格银行资本金国际标准　  
[2009年09月04日]
【金融】法国信贷萎缩幅度超过20％  
[2009年09月04日]
【金融】3日LME金属期货价格普涨  
[2009年09月04日]
【金融】3日伦敦股市继续收低  
[2009年09月04日]
【金融】国际油价3日继续在70美元以下盘整  
[2009年09月04日]
【金融】纽约黄金期货价逼近1000美元大关  
[2009年09月04日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2009年09月04日]
【金融】纽约股市小幅反弹  
[2009年09月04日]
【政经】杭师大“甲流”确诊病人增至16名  
[2009年09月04日]
【海外】美国进一步放宽对古巴限制   
[2009年09月04日]
【政经】原健力宝董事长李经纬等涉嫌集体贪污案开审  
[2009年09月04日]
【海外】欧洲央行维持主导利率1%不变  
[2009年09月04日]
【政经】香港再有一“甲流”患者死亡  
[2009年09月04日]
【海外】李明博改组内阁提名新总理  
[2009年09月03日]
【政经】中方对匹兹堡峰会提出期望  
[2009年09月03日]
【政经】青岛理工大学发现八例“甲流”病例  
[2009年09月03日]
【金融】3日恒指随内地股市涨1.23%  
[2009年09月03日]
【金融】3日中小板指数涨4.71%  
[2009年09月03日]
【政经】台提升“甲流”防疫层级  
[2009年09月03日]
【产业】前七月中国煤炭产销量上升  
[2009年09月03日]
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