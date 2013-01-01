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即时要闻
【金融】3日日经股指跌0.64%  
[2009年09月03日]
【金融】3日沪深股市强劲反弹  
[2009年09月03日]
【金融】台北股市上涨64点  
[2009年09月03日]
【海外】韩国总统李明博宣布改组内阁   
[2009年09月03日]
【产业】美辉瑞公司因不当营销被罚23亿美元  
[2009年09月03日]
【产业】英石油公司在墨西哥湾发现大型油田  
[2009年09月03日]
【政经】乌鲁木齐连发不明针状物刺伤人案件   
[2009年09月03日]
【产业】法房租现10多年来首次下降  
[2009年09月03日]
【产业】美贸易办公室就轮胎特保案向奥巴马建议  
[2009年09月03日]
【金融】巴西央行维持基准利率水平不变  
[2009年09月03日]
【金融】欧元区PPI7月份环比下降0.8％  
[2009年09月03日]
【海外】韩国经济第二季度环比增长2.6％  
[2009年09月03日]
【海外】奥巴马与鸠山通电话确认坚持日美同盟   
[2009年09月03日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅走高  
[2009年09月03日]
【政经】9月起查处无证食品用纸包装容器等制品  
[2009年09月03日]
【金融】中国同意购买不超过500亿美元的IMF债券  
[2009年09月03日]
【海外】美二季度劳动生产率创近6年最大增幅  
[2009年09月03日]
【金融】2日伦敦股市基本收平  
[2009年09月03日]
【金融】美联储称美国经济衰退正在结束  
[2009年09月03日]
【金融】国际油价2日止跌回稳  
[2009年09月03日]
【金融】纽约黄金期货价格大幅上涨  
[2009年09月03日]
【金融】2日纽约汇市美元下跌  
[2009年09月03日]
【金融】2日纽约股市震荡收低  
[2009年09月03日]
【政经】成都爆发“甲流”学校停课 各校全面戒备  
[2009年09月03日]
【政经】港澳“甲流”确诊病例达12456例和1045例  
[2009年09月03日]
【政经】佐利克称中国保持当前政策有利经济复苏  
[2009年09月02日]
【政经】临沂化学物品爆燃致18人死亡  
[2009年09月02日]
【金融】工行向工银租赁公司增资30亿元  
[2009年09月02日]
【产业】中国移动电话用户突破7亿户  
[2009年09月02日]
【政经】李克强赴吉林考察  
[2009年09月02日]
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