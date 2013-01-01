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即时要闻
【海外】7月法国农产品价格普遍大幅下跌  
[2009年08月31日]
【金融】证监会：股指期货仍在积极准备中  
[2009年08月31日]
【政经】中国火箭未将印尼卫星送入预定轨道  
[2009年08月31日]
【政经】首都中华人民共和国成立60周年庆祝活动标志和使用规定（全文）  
[2009年08月31日]
【产业】9月货车召回制度正式施行  
[2009年08月31日]
【海外】法国消费贷款发放持续下滑  
[2009年08月31日]
【政经】31日青海海西自治州发生5.9级地震  
[2009年08月31日]
【产业】2009年中国对欧贸易顺差将减少  
[2009年08月31日]
【政经】卫生部发出防控“甲流”倡议  
[2009年08月31日]
【海外】欧元区通胀率8月仍维持负值  
[2009年08月31日]
【政经】温家宝会见土耳其总理特别代表  
[2009年08月31日]
【金融】首批证券投资咨询机构通过年检  
[2009年08月31日]
【产业】贾庆林出席京东方八代线奠基仪式  
[2009年08月31日]
【海外】印度二季度经济增长6.1%  
[2009年08月31日]
【金融】31日亚太多数股市下跌  
[2009年08月31日]
【金融】31日国内现货金银继续收涨  
[2009年08月31日]
【金融】31日沪深B股随大盘暴跌  
[2009年08月31日]
【金融】31日中小板指数重挫6.51%  
[2009年08月31日]
【海外】麻生正式宣布将辞去总裁职务  
[2009年08月31日]
【政经】国资委将加强央企新闻发布制度建设  
[2009年08月31日]
【海外】美国洛杉矶山火继续蔓延  
[2009年08月31日]
【产业】长安汽车上半年净利增近两成  
[2009年08月31日]
【金融】31日日经股指跌0.40%  
[2009年08月31日]
【金融】31日台股涨0.23%  
[2009年08月31日]
【金融】31日沪深股市再现暴跌  
[2009年08月31日]
【产业】俄制造业可能已止跌回升  
[2009年08月31日]
【海外】印度经济或现07年来首次加速增长  
[2009年08月31日]
【金融】英国呼吁欧盟向IMF提供更多资金  
[2009年08月31日]
【产业】英房价两年来首次出现上涨  
[2009年08月31日]
【产业】巨化集团董事长涉嫌受贿被刑拘  
[2009年08月31日]
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