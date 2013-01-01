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即时要闻
【金融】保监会提高意外险经营门槛  
[2009年08月28日]
【金融】财政部将发行150亿元记账式贴现国债  
[2009年08月28日]
【金融】港7月外汇基金总资产为18639亿港元  
[2009年08月28日]
【产业】宝钢与澳一矿业公司签署股权合作协议  
[2009年08月28日]
【产业】猪肉鸡蛋价格涨势不改 菜价基本稳定  
[2009年08月28日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2009年08月28日]
【产业】中石油利润660亿 同比下降16.3％  
[2009年08月28日]
【产业】中海化学净利润下滑46.7％  
[2009年08月28日]
【金融】沪深B股跌幅双双超过1％  
[2009年08月28日]
【金融】沪深股市大幅下挫2900点告破  
[2009年08月28日]
【金融】28日认购权证全下跌  
[2009年08月28日]
【金融】首只上证央企ETF成立  
[2009年08月28日]
【金融】台北股市上涨119点  
[2009年08月28日]
【金融】28日中小板指数跌2.67％  
[2009年08月28日]
【政经】财政部民政部下拨1.76亿中央救灾资金  
[2009年08月28日]
【产业】我国颁发首批国家信息安全产品认证证书  
[2009年08月28日]
【金融】东京股市日经股指上涨0.57％  
[2009年08月28日]
【海外】日本百余学校因“甲流”停课  
[2009年08月28日]
【海外】日7月失业率5.7%创历史新高  
[2009年08月28日]
【金融】美银行业二季度亏损37亿美元  
[2009年08月28日]
【海外】缅甸边境果敢地区局势紧张  
[2009年08月28日]
【海外】印尼海域发生里氏6.9级地震  
[2009年08月28日]
【海外】IMF将再向拉脱维亚提供援助贷款  
[2009年08月28日]
【政经】北京部分看守所对社会开放参观  
[2009年08月28日]
【政经】青海地震触发国家四级救灾应急响应  
[2009年08月28日]
【政经】青海大柴旦地区共发余震128次  
[2009年08月28日]
【金融】欧元区银行信贷发放增速放缓  
[2009年08月28日]
【海外】6月乌干达贸易顺差达1900万美元  
[2009年08月28日]
【政经】有关部门要求加强有线电视收费管理  
[2009年08月28日]
【政经】青海海西自治州发生6.4级地震  
[2009年08月28日]
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