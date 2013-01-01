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即时要闻
【政经】上海环保局原副局长严舜钧涉嫌受贿受审  
[2009年08月27日]
【产业】湖北东星航空公司宣告破产  
[2009年08月27日]
【金融】国内现货金银再度震荡整理  
[2009年08月27日]
【金融】今年以来A股再融资总规模达614.4亿  
[2009年08月27日]
【金融】证券公司业绩大幅回升 经纪业务仍独大  
[2009年08月27日]
【政经】发改委要求各地审慎出台调价方案  
[2009年08月27日]
【金融】港股跌1.04％ 收报20242点  
[2009年08月27日]
【产业】上海中服拟收购皮尔·卡丹中国区商标权   
[2009年08月27日]
【产业】国际船舶在中国加保税燃料油大幅增加  
[2009年08月27日]
【金融】沪深B股涨跌互现 上证B指勉强收红  
[2009年08月27日]
【金融】27日认购权证过半下跌2％以上  
[2009年08月27日]
【金融】27日中小板指数略涨0.87％  
[2009年08月27日]
【金融】沪深股市震荡下挫 石化双雄联手走弱  
[2009年08月27日]
【金融】东京股市日经股指下跌1.56％  
[2009年08月27日]
【产业】中移动拟与台湾通信业界合作开发4G  
[2009年08月27日]
【海外】坦桑尼亚拟发起全国股市教育宣传活动  
[2009年08月27日]
【海外】菲律宾经济第二季度增长1.5%  
[2009年08月27日]
【海外】新流感死亡人数巴西最多  
[2009年08月27日]
【政经】陕西遣散9000余传销人员  
[2009年08月27日]
【产业】华为获也门移动合同  
[2009年08月27日]
【海外】阿根廷希望重返国际市场融资  
[2009年08月27日]
【金融】穆迪调高巴西主权债券信用评级  
[2009年08月27日]
【金融】法国外贸银行连续巨亏  
[2009年08月27日]
【政经】上海文化产权交易所“出海”日本  
[2009年08月27日]
【海外】芬兰发现帕金森症治疗因子  
[2009年08月27日]
【金融】27日人民币市场汇价  
[2009年08月27日]
【金融】27日东京日经股指早盘跌1.59%  
[2009年08月27日]
【金融】27日沪深股市双双低开  
[2009年08月27日]
【海外】26日国际财经快报  
[2009年08月27日]
【金融】纽约黄金期货价格接近平盘报收  
[2009年08月27日]
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