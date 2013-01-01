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即时要闻
【产业】新湖创业27日起终止上市  
[2009年08月25日]
【金融】25日人民币市场汇价  
[2009年08月25日]
【海外】朝韩将举行红十字会会谈  
[2009年08月25日]
【金融】25日沪深股市双双低开  
[2009年08月25日]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2009年08月25日]
【金融】纽约黄金期货价格下跌  
[2009年08月25日]
【海外】俄电站事故已致69人死亡  
[2009年08月25日]
【海外】希腊森林火灾形势好转  
[2009年08月25日]
【产业】芝加哥大豆期货价格大涨  
[2009年08月25日]
【政经】港澳甲型H1N1确诊病例达9350例和658例  
[2009年08月24日]
【产业】欧佩克油价上周略有下调  
[2009年08月24日]
【政经】山西晋中发生瓦斯爆炸已有11人死亡  
[2009年08月24日]
【金融】人民币跨境结算不纳入外汇核销管理  
[2009年08月24日]
【金融】财政部：支持担保机构扩大中小企融资担保  
[2009年08月24日]
【金融】用人民币跨境结算也可享受出口退税  
[2009年08月24日]
【政经】卫生部拟规定医疗机构重点公开七类信息  
[2009年08月24日]
【海外】欧元区6月份工业订单环比上涨3.1％  
[2009年08月24日]
【金融】24日亚太地区主要股市全线上涨  
[2009年08月24日]
【海外】新加坡CPI上半年同比增长0.8％  
[2009年08月24日]
【金融】24日国内现货金银小幅上涨  
[2009年08月24日]
【金融】港股升1.67％ 收报20535点  
[2009年08月24日]
【海外】泰国经济二季度同比下降4.9％  
[2009年08月24日]
【产业】北京：今起正式受理汽车以旧换新  
[2009年08月24日]
【政经】浙江省纪委原书记王华元被“双开”  
[2009年08月24日]
【产业】“莫拉克”令台湾农业损失逾145亿新台币  
[2009年08月24日]
【产业】古井贡酒上半年净利润增长近一倍  
[2009年08月24日]
【产业】中石化上半年净利润增长三倍多  
[2009年08月24日]
【海外】美专家：全球经济或陷入双底衰退  
[2009年08月24日]
【金融】台北股市上涨183点  
[2009年08月24日]
【金融】东京日经股指大涨3.35%  
[2009年08月24日]
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