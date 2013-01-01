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即时要闻
【金融】19日纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2009年08月20日]
【金融】纽约股市小幅收高  
[2009年08月20日]
【金融】19日伦敦股市微幅收高  
[2009年08月20日]
【政经】习近平会见新加坡外长  
[2009年08月19日]
【政经】粤港合作联席会议在港举行  
[2009年08月19日]
【金融】19日金属领跌大宗商品  
[2009年08月19日]
【金融】7月香港综合利率跌3个基点  
[2009年08月19日]
【金融】中行在东盟开展跨境人民币结算业务  
[2009年08月19日]
【金融】19日亚太股市多数下跌  
[2009年08月19日]
【政经】陕西排查省内铅汞企业  
[2009年08月19日]
【政经】湖北130万亩农田受旱  
[2009年08月19日]
【政经】猪肉价格继续上涨  
[2009年08月19日]
【政经】中国召开边境外宣座谈会  
[2009年08月19日]
【政经】辽宁朝阳80万亩玉米绝收  
[2009年08月19日]
【产业】中石油与埃克森美孚签署天然气购销协议  
[2009年08月19日]
【海外】美调查公民瑞银逃税一事  
[2009年08月19日]
【海外】日众议院大选选民提前投票  
[2009年08月19日]
【政经】国务院会议研究部署促进中小企业发展  
[2009年08月19日]
【金融】19日国内现货金银涨跌不一  
[2009年08月19日]
【金融】19日恒指跌1.73%  
[2009年08月19日]
【金融】19日中小板指数跌4.18%  
[2009年08月19日]
【金融】19日上期金再度下挫  
[2009年08月19日]
【政经】“莫拉克”已致台136人死亡  
[2009年08月19日]
【金融】19日日经股指跌0.79%  
[2009年08月19日]
【金融】19日沪深B股大幅下挫  
[2009年08月19日]
【政经】胡锦涛会见台湾少数民族代表团  
[2009年08月19日]
【海外】韩宣布中止发射首枚运载火箭  
[2009年08月19日]
【产业】7月份国内钻石交易量大幅增长  
[2009年08月19日]
【金融】美正对150多个瑞银美国客户刑事调查  
[2009年08月19日]
【产业】广电电子上半年亏损1.82亿元  
[2009年08月19日]
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