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即时要闻
【奥运】新西兰选手阿什利获男子帆板金牌  
[2008-08-20]
【海外】太平洋岛国论坛领导人会议开幕  
[2008-08-20]
【金融】台北股市上涨62点  
[2008-08-20]
【产业】丰田将下调明年全球销售目标  
[2008-08-20]
【政经】劣质奶粉案逃犯潜逃四年后被抓  
[2008-08-20]
【奥运】中国选手殷剑获女子帆板RS：X级比赛金牌  
[2008-08-20]
【奥运】中国男子水球负于希腊无缘第十名  
[2008-08-20]
【海外】巴西政府决定增建4座核电站  
[2008-08-20]
【海外】第39届太平洋岛国论坛领导人会议开幕  
[2008-08-20]
【海外】保尔森指出美国受益于中国经济崛起  
[2008-08-20]
【奥运】北京奥运会电视转播创美国收视新高  
[2008-08-20]
【海外】明年德国经济增长率或低于1％  
[2008-08-20]
【产业】三星上半年闪存产品销量居全球第一  
[2008-08-20]
【海外】美国房贷危机将出现第二波  
[2008-08-20]
【海外】美民调显示奥巴马支持率大幅下滑  
[2008-08-20]
【政经】食用油、猪肉、水产品价格继续下降  
[2008-08-20]
【政经】“鹦鹉”入南海 闽南将出现大风大雨  
[2008-08-20]
【金融】早盘沪深股市双双大涨  
[2008-08-20]
【海外】瑞银集团：美国经济将陷入衰退  
[2008-08-20]
【奥运】俄选手获女子10公里马拉松游泳金牌  
[2008-08-20]
【政经】盈江县紧急转移千余受灾群众  
[2008-08-20]
【金融】东京股市早盘下跌  
[2008-08-20]
【海外】巴西拟用新石油资源创立主权基金  
[2008-08-20]
【产业】德7月批发价格指数增幅创新高  
[2008-08-20]
【金融】人民币市场汇价(8月20日)  
[2008-08-20]
【金融】沪深股市双双低开  
[2008-08-20]
【产业】谷歌千万美元投资地热能技术  
[2008-08-20]
【产业】美7月份新房开工量跌至17年来最低  
[2008-08-20]
【产业】惠普公司季度盈利上升  
[2008-08-20]
【产业】家得宝季度盈利下降  
[2008-08-20]
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