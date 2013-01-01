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即时要闻
【金融】纽约黄金期货下跌   
[2009年08月15日]
【金融】伦敦股市收低   
[2009年08月15日]
【海外】两艘被劫埃及渔船制服索马里海盗   
[2009年08月15日]
【海外】芬兰航空将裁员200人  
[2009年08月15日]
【海外】美7月工业产值升幅超预期  
[2009年08月15日]
【政经】港澳新流感病例分别达6640和339例  
[2009年08月14日]
【海外】美国消费价格7月份环比持平  
[2009年08月14日]
【金融】中国平安上半年净利润下降近四成  
[2009年08月14日]
【政经】台湾因“莫拉克”罹难人数估逾500人  
[2009年08月14日]
【政经】凤翔166名铅中毒儿童入院接受免费治疗  
[2009年08月14日]
【产业】黑石集团将在浦东设立50亿规模私募基金   
[2009年08月14日]
【产业】韩国三星集团前会长李健熙被判缓刑  
[2009年08月14日]
【政经】香港经济第二季环比重现增长  
[2009年08月14日]
【政经】凤阳“6·21”爆炸案十名犯罪嫌疑人被刑拘  
[2009年08月14日]
【政经】人保部：建立工资增长机制应推进集体协商  
[2009年08月14日]
【金融】东京股市两大股指本周涨幅均超过1.7%  
[2009年08月14日]
【产业】猪肉价格涨势持续 涨幅有所收窄  
[2009年08月14日]
【产业】中方对欧盟对中国铝合金轮毂反倾销调查表遗憾  
[2009年08月14日]
【金融】央行：7月企业商品价格环比上升  
[2009年08月14日]
【金融】欧元区7月年通胀率降至负0.7%  
[2009年08月14日]
【产业】中化拟收购一家英国能源公司  
[2009年08月14日]
【金融】14日认购权证过半跌幅超过4%  
[2009年08月14日]
【产业】兖州煤业出资约190亿并购澳洲煤矿企业  
[2009年08月14日]
【产业】财政部：加快产业结构调整 发展虚拟经济  
[2009年08月14日]
【金融】香港恒生指数升32点  
[2009年08月14日]
【金融】尚福林：创业板发审委委员应把好发行审核关  
[2009年08月14日]
【政经】“躲猫猫”案一审宣判  
[2009年08月14日]
【金融】沪深B股跌幅均达3%左右　  
[2009年08月14日]
【金融】央行连续两周资金净投放  
[2009年08月14日]
【金融】沪指3100点告破  
[2009年08月14日]
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