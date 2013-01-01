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即时要闻
【产业】发改委就《反价格垄断规定》征求意见  
[2009年08月12日]
【产业】谷歌研发下一代搜索引擎  
[2009年08月12日]
【海外】欧元区6月工业生产再度下滑  
[2009年08月12日]
【产业】欧盟对中国钢索和钢缆发起反规避调查  
[2009年08月12日]
【政经】“莫拉克”已致台湾103人死亡61人失踪  
[2009年08月12日]
【海外】美贸易逆差6月升至270亿美元  
[2009年08月12日]
【金融】香港交易所上半年盈利下降26%  
[2009年08月12日]
【海外】今年第二季度英国失业率升至7.8%  
[2009年08月12日]
【金融】建行亚洲7000万美元成功收购AIGF  
[2009年08月12日]
【产业】商务部：食用农产品价格小幅回升   
[2009年08月12日]
【政经】商务部：俄应确保华商货物安全合法转移  
[2009年08月12日]
【产业】商务部：中国司法机关会对力拓案公正判决  
[2009年08月12日]
【政经】广东7月CPI同比下降4.2%  
[2009年08月12日]
【政经】北京7月CPI比6月上涨0.2%  
[2009年08月12日]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2009年08月12日]
【金融】恒指创3个月以来最大单日跌幅  
[2009年08月12日]
【金融】加财长：支持中国在IMF获得相当话语权  
[2009年08月12日]
【产业】中石化向台中油转让澳海上勘探区块40%权益  
[2009年08月12日]
【政经】上海在建楼房倒覆事故7名责任人被批捕  
[2009年08月12日]
【金融】沪深股市放量暴跌　两市跌幅均超4%  
[2009年08月12日]
【金融】沪深B股双双大跌　深证B指跌幅超过3%  
[2009年08月12日]
【金融】权证12日一半跌逾6% 成交萎缩近1成  
[2009年08月12日]
【产业】北京7月住宅租赁价格创3月份以来最高  
[2009年08月12日]
【金融】台北股市下跌10点  
[2009年08月12日]
【金融】中小板指数12日重挫4.82%  
[2009年08月12日]
【产业】海口7月房价环比涨幅创新高  
[2009年08月12日]
【政经】“莫拉克”袭台已致67人死亡61人失踪  
[2009年08月12日]
【海外】澳8月消费者信心指数创近两年来新高  
[2009年08月12日]
【产业】中石化收购瑞士Addax石油公司要约获批  
[2009年08月12日]
【金融】12日沪深股市双双暴跌  
[2009年08月12日]
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