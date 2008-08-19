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即时要闻
【金融】伦敦股市大幅下挫  
[2008-08-20]
【海外】埃及议会大楼失火造成13人受伤  
[2008-08-20]
【金融】纽约股市继续下挫  
[2008-08-20]
【金融】国际油价止跌转涨  
[2008-08-20]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2008-08-20]
【金融】纽约黄金期货价格继续反弹  
[2008-08-20]
【政经】云南省盈江县发生5级地震  
[2008-08-20]
【奥运】美国唐·哈珀获得女子100米栏金牌  
[2008-08-19]
【奥运】中国包揽奥运会蹦床两块金牌  
[2008-08-19]
【奥运】俄罗斯斯林诺夫获得男子跳高冠军  
[2008-08-19]
【奥运】英国选手获得女子400米金牌  
[2008-08-19]
【奥运】中国女排胜俄罗斯队挺进半决赛  
[2008-08-19]
【奥运】何冲获得男子3米跳板金牌  
[2008-08-19]
【政经】山西孝义市发生特大交通事故  
[2008-08-19]
【海外】赞比亚总统姆瓦纳瓦萨逝世  
[2008-08-19]
【海外】阿尔及利亚遭遇自杀式炸弹袭击  
[2008-08-19]
【奥运】中国女排挺进四强  
[2008-08-19]
【奥运】史冬鹏晋级110米栏半决赛  
[2008-08-19]
【奥运】陆春龙获男子蹦床金牌  
[2008-08-19]
【奥运】安德瑞·斯林诺夫获跳高金牌  
[2008-08-19]
【奥运】奥帆赛殷剑领航待冲金  
[2008-08-19]
【海外】伊朗将建造多个核电站  
[2008-08-19]
【金融】亚太地区主要股市全线下跌  
[2008-08-19]
【奥运】阿根廷队获男子麦迪逊冠军  
[2008-08-19]
【海外】北约驻阿富汗部队遇袭  
[2008-08-19]
【政经】城镇化与提高农村人居环境并举  
[2008-08-19]
【政经】276名中外奥运“票贩子”落网  
[2008-08-19]
【海外】伊拉克迪亚拉省长办公室遭突袭  
[2008-08-19]
【金融】“敦促保险公司减持A股”报道不实  
[2008-08-19]
【产业】中国一年关停小火电1438万千瓦  
[2008-08-19]
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