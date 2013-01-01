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即时要闻
【产业】空客和波音遭遇退单潮  
[2009年08月08日]
【政经】海南国资委原副主任王俊武被判无期  
[2009年08月08日]
【金融】华夏银行上半年净利同比下降逾一成  
[2009年08月08日]
【政经】美参院批准亨茨曼任驻华大使  
[2009年08月08日]
【政经】药监局要求查处“瓜瓜胶植物复合胶囊”  
[2009年08月08日]
【政经】吉林表示将继续推进通钢改革  
[2009年08月08日]
【政经】惠州“6·23”公交车肇事案司机受审  
[2009年08月08日]
【政经】汉源山体崩塌新增29人失踪  
[2009年08月08日]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2009年08月08日]
【金融】美股再创新高  
[2009年08月08日]
【金融】纽约黄金期货继续小幅下跌  
[2009年08月08日]
【产业】国际油价连续第四周上涨  
[2009年08月08日]
【金融】伦敦股指创十个月来最高  
[2009年08月08日]
【海外】伊拉克炸弹袭击上百人死伤  
[2009年08月07日]
【政经】中国内地已报告2264例新流感病例  
[2009年08月07日]
【海外】美国7月失业率降至9.4%  
[2009年08月07日]
【金融】全球交易所交易基金资产创新高  
[2009年08月07日]
【产业】商务部吁欧盟慎重发起铝合金轮毂反倾销调查  
[2009年08月07日]
【政经】大渡河山体垮塌险情基本解除  
[2009年08月07日]
【金融】RBS上半年净亏约10亿英镑  
[2009年08月07日]
【海外】英国计划全面为中小学生接种新流感疫苗  
[2009年08月07日]
【政经】中国将多举措促进民间投资  
[2009年08月07日]
【海外】俄央行宣布下调再融资利率  
[2009年08月07日]
【金融】香港外汇储备2181亿美元  
[2009年08月07日]
【金融】亚太地区主要股市涨跌不一  
[2009年08月07日]
【政经】杭州“8·4”交通事故肇事人被批捕  
[2009年08月07日]
【政经】出口企业检验检疫将实行分类监管  
[2009年08月07日]
【产业】宝钢9月产品价格分批推出  
[2009年08月07日]
【政经】吉林调整通钢集团主要领导  
[2009年08月07日]
【政经】铁力市公布“6·29”桥体垮塌事故原因  
[2009年08月07日]
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