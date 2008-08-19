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即时要闻
【奥运】俄罗斯摘得摔跤第四金  
[2008-08-19]
【奥运】中国获场地自行车女子争先赛铜牌  
[2008-08-19]
【产业】AWO接受中海油服收购要约  
[2008-08-19]
【政经】北京7月CPI同比上涨6.3%  
[2008-08-19]
【奥运】邹凯夺得体操男子单杠金牌  
[2008-08-19]
【奥运】英国获自行车女子争先赛金牌  
[2008-08-19]
【奥运】徐莉佳为中国奥帆队夺首枚奖牌  
[2008-08-19]
【奥运】美国获女子体操平衡木金牌  
[2008-08-19]
【政经】长江武汉关水位逼近设防水位  
[2008-08-19]
【海外】巴基斯坦边境发生自杀式爆炸  
[2008-08-19]
【海外】格俄双方交换被俘人员  
[2008-08-19]
【海外】巴基斯坦自杀式爆炸23人死亡  
[2008-08-19]
【奥运】奥运会闭幕式天空云量可能较多  
[2008-08-19]
【产业】奥运手机电视用户突破100万  
[2008-08-19]
【产业】北京住宅销售套数降至两年来最低  
[2008-08-19]
【产业】菲航季度利润下降近八成  
[2008-08-19]
【产业】中石油首个CDM项目获准  
[2008-08-19]
【产业】中哈原油管道进口原油突破千万吨  
[2008-08-19]
【产业】中煤参股国内第二大煤矿机械厂  
[2008-08-19]
【产业】青藏铁路将开行豪华旅游专列  
[2008-08-19]
【金融】沪深股市双双反弹  
[2008-08-19]
【金融】沪深B股反弹  
[2008-08-19]
【金融】国内黄金期货价跌多涨少  
[2008-08-19]
【金融】国内金银价全线下跌  
[2008-08-19]
【金融】香港恒生指数跌446点  
[2008-08-19]
【产业】火力发电厂上网电价提高  
[2008-08-19]
【海外】阿尔及利亚炸弹袭击事件 43死38伤  
[2008-08-19]
【奥运】俄罗斯获男子自由式摔跤60公斤级金牌  
[2008-08-19]
【奥运】阿根廷获场地自行车男子麦迪逊赛金牌  
[2008-08-19]
【奥运】美国获男子自由摔跤55公斤级金牌  
[2008-08-19]
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