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即时要闻
【金融】认购权证过半涨幅超5%  
[2009年08月03日]
【金融】深证B指涨幅逾2%  
[2009年08月03日]
【金融】中小板指数涨1.7%  
[2009年08月03日]
【金融】沪指再创反弹新高  
[2009年08月03日]
【产业】财政部拨款补贴原奶收购  
[2009年08月03日]
【海外】内贾德获伊朗最高领袖认可  
[2009年08月03日]
【政经】浏阳对镉污染受害者进行补助  
[2009年08月03日]
【金融】8月大小非解禁市值约千亿元  
[2009年08月03日]
【产业】中海油与澳最大投行签订CDM项目  
[2009年08月03日]
【产业】山西为家电下乡补贴资金3600余万  
[2009年08月03日]
【产业】订单回升带动内地港商走出经济寒冬  
[2009年08月03日]
【政经】热比娅境内亲属致信热比娅  
[2009年08月03日]
【政经】赤峰水污染已致4322人就医　治愈近4千  
[2009年08月03日]
【金融】调查显示高盛声誉下降  
[2009年08月03日]
【金融】韩银行业二季度净利润飙升  
[2009年08月03日]
【产业】福特汽车月销量现同比增长  
[2009年08月03日]
【产业】国际能源经济学家称石油供应正萎缩  
[2009年08月03日]
【海外】阿官员称中国经济回暖有利于阿  
[2009年08月03日]
【产业】交行报告：下半年房价难跌  
[2009年08月03日]
【海外】美财长为削减财政赤字或增税  
[2009年08月03日]
【产业】吉林实行廉租房租售并举　  
[2009年08月03日]
【产业】7月南京商品房成交量创新高  
[2009年08月03日]
【产业】陕西商品房销售大幅回升  
[2009年08月03日]
【金融】*ST二纺启动重大重组  
[2009年08月03日]
【海外】西班牙森林大火致数千人被疏散  
[2009年08月03日]
【海外】萨默斯称美经济或下半年复苏  
[2009年08月03日]
【政经】发改委公布上半年节能减排成效   
[2009年08月03日]
【金融】英力特确定配股价格为12元  
[2009年08月03日]
【政经】青海发生重大交通事故6死21人伤  
[2009年08月03日]
【海外】国际财经快报  
[2009年08月03日]
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