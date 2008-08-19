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即时要闻
【奥运】李小鹏获体操男子双杠金牌  
[2008-08-19]
【政经】台风“鹦鹉”逼近东南沿海  
[2008-08-19]
【海外】印度调查临床试验致婴儿死亡事件  
[2008-08-19]
【产业】上周多数城市食用油价格回调  
[2008-08-19]
【产业】中小企业获中央财政资金支持  
[2008-08-19]
【奥运】女篮晋级奥运四强  
[2008-08-19]
【政经】中尼公路山体滑坡已排险120余处  
[2008-08-19]
【金融】银行解困中小企业“融资难”  
[2008-08-19]
【金融】小额担保贷款政策调整  
[2008-08-19]
【产业】云铜集团今天正式更名  
[2008-08-19]
【奥运】北京奥运第三起兴奋剂事件判定  
[2008-08-19]
【政经】“两岸共建和平龙”活动展开  
[2008-08-19]
【产业】辽宁巨额鼓励畜产品加工企业上市  
[2008-08-19]
【海外】以土美举行海上搜救联合军事演习  
[2008-08-19]
【金融】日经股指19日收盘下跌300.40点  
[2008-08-19]
【奥运】美国选手获激光雷迪尔级比赛金牌  
[2008-08-19]
【政经】胡锦涛会见保加利亚总统  
[2008-08-19]
【奥运】英国队获得男子激光级帆船赛金牌  
[2008-08-19]
【海外】巴国民议会议长接受穆沙拉夫辞呈  
[2008-08-19]
【金融】早盘上证综指收报2324.13点  
[2008-08-19]
【政经】第12号台风“鹦鹉”“飞”来  
[2008-08-19]
【政经】云南西双版纳发生矿难造成7人死亡  
[2008-08-19]
【金融】经济疲软并不会遏制高通胀  
[2008-08-19]
【金融】上市公司高管集体增持频频出现  
[2008-08-19]
【产业】通用汽车公司将以内部价促销  
[2008-08-19]
【产业】上海黄金、铂金饰品零售价再跳水  
[2008-08-19]
【政经】天发系原掌门龚家龙获刑19个月  
[2008-08-19]
【金融】证监会发审委22日审核精艺金属等IPO  
[2008-08-19]
【政经】柏家沟矿难又找到8具遇难者遗体  
[2008-08-19]
【政经】中国首次在北纬82度海域开展科考  
[2008-08-19]
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