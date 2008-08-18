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即时要闻
【产业】全日空上调国际航线票价及燃油附加费  
[2008-08-19]
【海外】美就欧盟对部分产品征税问题诉诸世贸  
[2008-08-19]
【海外】法呼吁欧盟各国协调应对经济困境  
[2008-08-19]
【金融】东京股市日经股指早盘跌幅达2.65％  
[2008-08-19]
【海外】阿根廷政府宣布将继续回购债券  
[2008-08-19]
【产业】沃达丰完成对西非电信公司收购  
[2008-08-19]
【政经】厦金航线“第二航道”月底开通  
[2008-08-19]
【金融】人民币市场汇价(8月19日)  
[2008-08-19]
【金融】19日沪深股市双双低开  
[2008-08-19]
【金融】芝加哥大豆期货涨停  
[2008-08-19]
【金融】国际财经快报  
[2008-08-19]
【产业】中金公司并购业务首次位列全球20强  
[2008-08-19]
【金融】纽约汇市美元对欧元等货币小幅下跌  
[2008-08-19]
【金融】伦敦股市微幅收低  
[2008-08-19]
【金融】纽约黄金期货价格强劲反弹  
[2008-08-19]
【金融】国际油价盘中反弹后继续回落  
[2008-08-19]
【金融】美国股市大幅下挫  
[2008-08-19]
【奥运】美国队马术场地障碍团体比赛金牌  
[2008-08-18]
【奥运】白俄罗斯选手举重夺金破纪录  
[2008-08-18]
【奥运】丹麦队帆船金牌“失而复得”  
[2008-08-18]
【政经】辽宁法库县矿难已有2人遇难  
[2008-08-18]
【奥运】美国获男子400米金牌  
[2008-08-18]
【奥运】肯尼亚获女子800米冠军  
[2008-08-18]
【奥运】巴拿马获男子跳远金牌  
[2008-08-18]
【奥运】俄罗斯获女子撑杆跳金牌  
[2008-08-18]
【金融】恒指跌230点创一年来收市新低  
[2008-08-18]
【金融】记账式(八期)国债22日起终止上市  
[2008-08-18]
【政经】广西发生瓦斯爆炸 5死1伤  
[2008-08-18]
【奥运】中国男团完胜德国夺取奥运乒乓第18金  
[2008-08-18]
【金融】农行启动村镇银行试点  
[2008-08-18]
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