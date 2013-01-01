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即时要闻
【金融】21日国内现货金银涨跌互现  
[2009年07月21日]
【产业】中石油建千万吨级全加工俄原油基地  
[2009年07月21日]
【金融】21日认购权证升幅均超4%  
[2009年07月21日]
【金融】基金管理规模达23064余亿元  
[2009年07月21日]
【金融】21日沪深B指跌幅超1%  
[2009年07月21日]
【产业】日本粗钢产量创史上最大跌幅  
[2009年07月21日]
【金融】金融地产股为二季度基金增持重点  
[2009年07月21日]
【政经】浙江出现50年一遇高温  
[2009年07月21日]
【金融】21日沪深股市回落  
[2009年07月21日]
【政经】黑龙江耕地面积增2.4万亩  
[2009年07月21日]
【金融】中小企业已占农行法人信贷多数  
[2009年07月21日]
【金融】21日台股涨0.2%  
[2009年07月21日]
【金融】21日日经股指涨2.73%  
[2009年07月21日]
【海外】加州政府与议会就解决赤字达成协议  
[2009年07月21日]
【海外】韩朝贸易额上半年下滑  
[2009年07月21日]
【海外】IMF公布SDR分配草案　  
[2009年07月21日]
【金融】21日早盘沪指跌0.53%  
[2009年07月21日]
【金融】央行发150亿元一年期央票  
[2009年07月21日]
【政经】上半年两岸贸易额降36.7%  
[2009年07月21日]
【政经】李荣融称央企尚存四大问题  
[2009年07月21日]
【政经】各界向新疆捐款超2.7亿元   
[2009年07月21日]
【政经】秦刚就印尼爆炸案答记者问  
[2009年07月21日]
【海外】CIT与债券持有者达成紧急融资协议  
[2009年07月21日]
【金融】21日人民币对美元汇率回落  
[2009年07月21日]
【政经】温家宝：继续刺激经济稳定汇率  
[2009年07月21日]
【金融】21日沪指开盘涨0.27%  
[2009年07月21日]
【金融】中国建筑发行价区间确定  
[2009年07月21日]
【政经】上半年央企纳税同比降1.5%  
[2009年07月21日]
【政经】皖省政府西侧一男子自焚身亡  
[2009年07月21日]
【海外】秘鲁前总统藤森再次被判刑  
[2009年07月21日]
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