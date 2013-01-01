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即时要闻
【金融】20日中小板指数劲升2.25%  
[2009年07月20日]
【产业】发改委：中国纺织生产回暖  
[2009年07月20日]
【金融】20日沪指大涨2.4% 超越3200点  
[2009年07月20日]
【政经】甘肃陇南暴雨50万人受灾  
[2009年07月20日]
【政经】深圳地铁工地塌陷一人失踪  
[2009年07月20日]
【金融】20日台股涨1.28%  
[2009年07月20日]
【海外】第42届东盟外长会议开幕  
[2009年07月20日]
【金融】吴定富称保险机构面临较大压力  
[2009年07月20日]
【金融】去年亏损券商上半年均“摘帽”  
[2009年07月20日]
【金融】41家券商上半年盈利近200亿元  
[2009年07月20日]
【金融】20日早盘沪指涨1.54%  
[2009年07月20日]
【海外】洪临时政府宣布延长宵禁期限  
[2009年07月20日]
【海外】调查显示美银行放贷止跌回升  
[2009年07月20日]
【海外】加州州长推迟与议员会谈  
[2009年07月20日]
【海外】白宫预计二季度GDP或升  
[2009年07月20日]
【金融】20日人民币对美元汇率回落  
[2009年07月20日]
【金融】上海银监局要求加强二套房贷监管  
[2009年07月20日]
【金融】20日沪深股市小幅高开  
[2009年07月20日]
【海外】CIT与债券持有者达成临时融资协议  
[2009年07月20日]
【政经】国办要求做好应对日全食工作  
[2009年07月20日]
【政经】新疆人大加快反分裂地方立法工作  
[2009年07月20日]
【政经】季羡林同志遗体在京火化   
[2009年07月20日]
【政经】台风“莫拉菲”进入广西  
[2009年07月20日]
【海外】毛内政部宣布阿齐兹赢得大选  
[2009年07月20日]
【海外】以色列拒停东耶路撒冷建设项目  
[2009年07月19日]
【金融】刘明康称拨备覆盖率年内须超150%  
[2009年07月19日]
【海外】巴勒斯坦内部和解对话延至8月25日  
[2009年07月19日]
【海外】北约一租用直升机阿富汗坠毁16人亡  
[2009年07月19日]
【产业】6月国内粗钢产量创历史新高  
[2009年07月19日]
【海外】美国硅谷一周动态(7月12日至18日)  
[2009年07月19日]
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