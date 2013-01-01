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即时要闻
【产业】通用称美7月汽车销量或下降  
[2009年07月15日]
【产业】上周中国楼市仍显好转迹象  
[2009年07月15日]
【海外】法航客机残骸运抵法国检验  
[2009年07月15日]
【海外】穆迪下调美国加州信用评级  
[2009年07月15日]
【金融】央行称上半年货币信贷迅速增长  
[2009年07月15日]
【金融】15日人民币对美元汇率走升  
[2009年07月15日]
【政经】河南一化工厂爆炸一死七重伤  
[2009年07月15日]
【政经】津晋高速匝道桥坍塌六死四伤  
[2009年07月15日]
【金融】15日沪深股市小幅高开  
[2009年07月15日]
【金融】14日芝加哥小麦期货反弹受阻  
[2009年07月15日]
【产业】欧盟汽车产量今年将降25%  
[2009年07月15日]
【产业】欧佩克再下调原油需求预测  
[2009年07月15日]
【海外】世卫承认新流感疫苗产能有限  
[2009年07月15日]
【产业】国际油价在60美元左右盘整  
[2009年07月15日]
【金融】14日伦敦股市继续收高  
[2009年07月15日]
【金融】14日LME金属期货价普涨  
[2009年07月15日]
【金融】14日美元对主要货币涨跌不一  
[2009年07月15日]
【金融】14日纽约股市震荡上扬  
[2009年07月15日]
【金融】14日纽约黄金期货微涨  
[2009年07月15日]
【政经】秦刚：力拓案不影响中外企业合作  
[2009年07月14日]
【政经】中方要求有关国家停止资助东突等势力  
[2009年07月14日]
【产业】汽车以旧换新实施办法出台  
[2009年07月14日]
【政经】京七项经济普查课题公开招标  
[2009年07月14日]
【海外】欧元区工业生产首次环比回升  
[2009年07月14日]
【产业】央企将启动“十二五”规划编制工作  
[2009年07月14日]
【政经】广东高明监狱猝死罪犯被认定为殴打致死  
[2009年07月14日]
【金融】农行开展代理财险试点  
[2009年07月14日]
【政经】北京大望桥附近主干道路面塌陷   
[2009年07月14日]
【金融】沪半年新增贷款超去年全年逾三成  
[2009年07月14日]
【金融】亚太主要股市全线上涨  
[2009年07月14日]
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