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即时要闻
【金融】认购权证13日多报升  
[2009年07月13日]
【产业】重点城市土地市场回暖  
[2009年07月13日]
【金融】香港恒指跌2.56%  
[2009年07月13日]
【政经】成品油税费改革带动6月财政收入增长  
[2009年07月13日]
【政经】6月全国财政收入同比增19.6%  
[2009年07月13日]
【政经】周永康在新疆自治区负责同志会议上讲话  
[2009年07月13日]
【政经】党政领导干部问责暂行规定颁布  
[2009年07月13日]
【政经】商务部称外贸形势或在四季度转折  
[2009年07月13日]
【政经】上半年全国因灾死亡384人  
[2009年07月13日]
【政经】成都公交车燃烧案死者增至28人  
[2009年07月13日]
【金融】沪深B股双双告跌  
[2009年07月13日]
【产业】紫金矿业已终止收购哈黄金公司  
[2009年07月13日]
【金融】邓普顿、东亚联丰、住友信托获QFII资格  
[2009年07月13日]
【政经】五部门联合发文发展新农合  
[2009年07月13日]
【政经】新农合条例列入国务院今年工作计划  
[2009年07月13日]
【政经】工信部副部长欧新黔因病去世  
[2009年07月13日]
【金融】沪指跌1.07%失守3100点  
[2009年07月13日]
【海外】美将再拨款加紧生产流感疫苗  
[2009年07月13日]
【金融】13日东京股市继续收低  
[2009年07月13日]
【金融】13日人民币对美元汇率回落  
[2009年07月13日]
【海外】李明博称应施压使朝重返对话  
[2009年07月13日]
【海外】麻生太郎同意下周解散众议院  
[2009年07月13日]
【海外】洪警方驱逐六名委内瑞拉记者  
[2009年07月13日]
【政经】两岸海上客滚直航马尾首航  
[2009年07月13日]
【政经】晴隆透水煤矿获救者转院治疗  
[2009年07月13日]
【金融】13日早盘沪指跌0.27%  
[2009年07月13日]
【产业】日两大啤酒巨头谋求合并  
[2009年07月13日]
【政经】遭遇山洪遇难自助游人数增至15人  
[2009年07月13日]
【政经】国企领导人员廉洁从业若干规定印发  
[2009年07月13日]
【产业】美国汽油价格过去两周下跌  
[2009年07月13日]
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