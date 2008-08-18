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即时要闻
【金融】东京股市日经股指上涨146.04点  
[2008-08-18]
【政经】汶川8月18日10时发生4.0级地震  
[2008-08-18]
【奥运】第四例兴奋剂事件等待裁决  
[2008-08-18]
【海外】穆沙拉夫将与弹劾做斗争  
[2008-08-18]
【海外】孟加拉国东南部泥石流导致4人死亡  
[2008-08-18]
【金融】台北股市大跌195.76点  
[2008-08-18]
【海外】韩美举行联合军演  
[2008-08-18]
【奥运】澳大利亚获男子双人艇金牌  
[2008-08-18]
【奥运】孙海平痛哭：刘翔一直在玩命  
[2008-08-18]
【政经】中国空置商品住宅面积增长4.6％  
[2008-08-18]
【奥运】中国男篮成亚洲“独秀”  
[2008-08-18]
【奥运】刘翔退赛令世界媒体感到意外和不解  
[2008-08-18]
【奥运】刘翔看似因脚伤退出比赛  
[2008-08-18]
【金融】18日上证综指早盘收盘跌3.14％  
[2008-08-18]
【金融】日本东京股市早盘上涨  
[2008-08-18]
【海外】朝媒体敦促美放弃敌视朝鲜政策  
[2008-08-18]
【政经】吉林发布暴雨蓝色预警信号  
[2008-08-18]
【产业】西门子阿根廷涉嫌行贿再遭调查  
[2008-08-18]
【海外】委总统宣布推进水泥企业国有化  
[2008-08-18]
【政经】胡锦涛将访问韩国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦  
[2008-08-18]
【海外】报告显示英国经济面临衰退风险  
[2008-08-18]
【金融】雷曼兄弟本财季或亏损18亿美元  
[2008-08-18]
【产业】7月“国房景气指数”比上月回落0.72点  
[2008-08-18]
【海外】美大峡谷附近一水坝决堤  
[2008-08-18]
【金融】金融市场危机或持续到2010年  
[2008-08-18]
【金融】瑞银预期2009年重新盈利  
[2008-08-18]
【金融】人民币对美元汇率继续小幅走低  
[2008-08-18]
【金融】陆家嘴上半年盈利7.4亿元  
[2008-08-18]
【金融】沪深股市双双小幅高开  
[2008-08-18]
【政经】台湾花莲近海凌晨发生5级地震  
[2008-08-18]
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