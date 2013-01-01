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即时要闻
【政经】任正晓：米价将基本稳定  
[2009年07月03日]
【政经】刘新江：中储粮质优量足  
[2009年07月03日]
【政经】韩将建成核爆防御系统  
[2009年07月03日]
【政经】李克强会见斯里兰卡外长  
[2009年07月03日]
【政经】湖北市委书记邓新生已被免职  
[2009年07月03日]
【产业】欧佩克：油价每桶约69美元合理  
[2009年07月03日]
【金融】国内现货金银小幅下挫  
[2009年07月03日]
【政经】中国修订流感大流行预案  
[2009年07月03日]
【政经】江西洪灾50余万人受灾  
[2009年07月03日]
【政经】李学举：低保管理不规范  
[2009年07月03日]
【政经】上海楼房倒覆原因查明  
[2009年07月03日]
【金融】太平洋出现新型“厄尔尼诺”  
[2009年07月03日]
【金融】3日恒生指数守住18000点  
[2009年07月03日]
【金融】3日上海期金再度下挫  
[2009年07月03日]
【海外】周小川：全球经济走向再平衡  
[2009年07月03日]
【海外】非盟增设权力机构  
[2009年07月03日]
【金融】3日台北股市下跌2点  
[2009年07月03日]
【金融】调查显示英信贷市场逐步改善  
[2009年07月03日]
【政经】陈冯富珍称新流感疫苗投放仍需时日  
[2009年07月03日]
【金融】智库峰会周小川分析全球经济  
[2009年07月03日]
【海外】国际经济简讯  
[2009年07月03日]
【产业】空客拟改进飞机数据回收系统  
[2009年07月03日]
【海外】美国又有七家银行倒闭  
[2009年07月03日]
【金融】2日LME金属期货价格普跌  
[2009年07月03日]
【政经】陈竺称将修订流感大流行预案  
[2009年07月03日]
【海外】葡经济部长因行为过失辞职  
[2009年07月03日]
【产业】上海办公楼租金继续下跌  
[2009年07月03日]
【海外】安理会对朝再发导弹“不安”  
[2009年07月03日]
【海外】法航首发客机失事调查报告  
[2009年07月03日]
【海外】古巴与美国直通航线开通  
[2009年07月03日]
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