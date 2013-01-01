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即时要闻
【政经】梁万年：新流感仍以输入性为主  
[2009年06月29日]
【金融】29日沪深B股继续上行  
[2009年06月29日]
【金融】港股成交量创三个月新低  
[2009年06月29日]
【金融】29日日经股指下跌0.95%  
[2009年06月29日]
【政经】梁万年：流感防控方案将及时调整  
[2009年06月29日]
【政经】国家数字版权研究基地落户北大  
[2009年06月29日]
【产业】日汽车生产和出口继续下降  
[2009年06月29日]
【金融】29日恒生指数收跌71点  
[2009年06月29日]
【金融】29日中小板指数29日略升0.07%  
[2009年06月29日]
【政经】中央将研建干部考评机制  
[2009年06月29日]
【金融】29日认购权证多报跌  
[2009年06月29日]
【海外】俄在北高加索举行大规模军演  
[2009年06月29日]
【政经】铁道部：京广铁路恢复通车  
[2009年06月29日]
【政经】湘郴州火车事故已致三人死亡  
[2009年06月29日]
【政经】14时呼兰河大桥坍塌最新情况  
[2009年06月29日]
【金融】29日沪指逼近3000点  
[2009年06月29日]
【海外】查韦斯将出席洪局势紧急峰会  
[2009年06月29日]
【金融】29日台股跌1.12%  
[2009年06月29日]
【金融】天坛生物并购申请将被审核  
[2009年06月29日]
【海外】阿称创建超主权储备货币可行  
[2009年06月29日]
【海外】新流感致墨旅游业明显下滑  
[2009年06月29日]
【产业】塔塔将捷豹、路虎引入印市场  
[2009年06月29日]
【金融】29日早盘沪指涨0.61%  
[2009年06月29日]
【政经】山东境内两车追尾8死32伤  
[2009年06月29日]
【海外】白宫称不急于考虑新经济计划  
[2009年06月29日]
【产业】日本工矿业生产指数继续上升  
[2009年06月29日]
【海外】国际社会谴责洪军事政变  
[2009年06月29日]
【金融】29日人民币对美元汇率走高  
[2009年06月29日]
【产业】通用仍将对已售汽车质量负责  
[2009年06月29日]
【金融】29日沪深股市小幅高开  
[2009年06月29日]
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