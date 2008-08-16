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即时要闻
【奥运】奥运开幕以来无突发公共卫生事件  
[2008-08-17]
【奥运】波兰队夺得赛艇男子四人双桨金牌  
[2008-08-17]
【奥运】美国队获得赛艇女子八人金牌  
[2008-08-17]
【奥运】英国选手获自行车女子个人追逐赛金牌  
[2008-08-17]
【奥运】日选手获女子自由式摔跤63公斤级金牌  
[2008-08-17]
【奥运】威廉姆斯姐妹夺得网球女双金牌  
[2008-08-17]
【奥运】俄选手夺得网球女单冠军  
[2008-08-17]
【政经】陈水扁被台湾检方限制出境  
[2008-08-17]
【奥运】历届奥运会海报珍藏品在青岛展出  
[2008-08-17]
【奥运】荷兰获得赛艇女子轻量级双人双桨金牌  
[2008-08-17]
【奥运】罗马尼亚选手获女子马拉松冠军  
[2008-08-17]
【奥运】英国队获得女子英凌级帆船冠军  
[2008-08-17]
【奥运】邱健赢得50米步枪三姿金牌  
[2008-08-17]
【奥运】菲尔普斯被授予国际泳联荣誉勋章  
[2008-08-17]
【奥运】迈卢利男子1500米自由泳夺金  
[2008-08-17]
【奥运】市民排队购买残奥会门票  
[2008-08-17]
【政经】北极科考队海洋观测完成大半  
[2008-08-17]
【奥运】“费天王”夺得网球男双冠军  
[2008-08-17]
【奥运】北京奥运会8月16日成绩公报（2）  
[2008-08-17]
【奥运】北京奥运会8月16日成绩公报（1）  
[2008-08-17]
【奥运】印尼组合夺得羽毛球男双金牌  
[2008-08-17]
【奥运】乌克兰女将摘得七项全能冠军  
[2008-08-17]
【奥运】威廉姆斯姐妹晋级女双决赛  
[2008-08-17]
【海外】莫拉莱斯留任玻利维亚总统  
[2008-08-17]
【海外】美一民宅失火7死3伤  
[2008-08-17]
【海外】多米尼加总统宣誓就职   
[2008-08-17]
海外
【海外】伊朗希望和拉美国家加强核合作  
[2008-08-17]
【海外】津巴布韦各党派有望达成协议  
[2008-08-17]
【奥运】牙买加博尔特创100米新纪录  
[2008-08-16]
【奥运】韩国张美兰夺女子举重75公斤以上级冠军  
[2008-08-16]
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