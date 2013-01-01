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即时要闻
【政经】企业国有产权交易操作规则实施在即  
[2009年06月25日]
【金融】25日香港恒指涨2.14%  
[2009年06月25日]
【金融】25日上期金继续回升  
[2009年06月25日]
【金融】25日国内现货金银继续上扬  
[2009年06月25日]
【政经】黔晴隆透水事故发现首具遗体  
[2009年06月25日]
【金融】25日沪深B指涨跌互现  
[2009年06月25日]
【金融】25日认购权证全部下跌  
[2009年06月25日]
【政经】盐城水污染事故责任人被公诉  
[2009年06月25日]
【政经】金庸等408人加入中国作协  
[2009年06月25日]
【金融】日经股指上涨2.15%  
[2009年06月25日]
【金融】台北股市上涨1.21%  
[2009年06月25日]
【海外】全球确诊55867例 死亡238例  
[2009年06月25日]
【海外】法政府收入料将回落至十年前水平  
[2009年06月25日]
【海外】一季度全球外国直接投资大降  
[2009年06月25日]
【海外】美有毒资产收购计划近期实施  
[2009年06月25日]
【海外】美重申从伊撤军计划不变  
[2009年06月25日]
【金融】日经股指早盘涨1.58%  
[2009年06月25日]
【政经】沪首批户籍新政受益者有望两月后产生  
[2009年06月25日]
【海外】奥巴马签署战争拨款法案  
[2009年06月25日]
【产业】福特计划削减近半数供应商  
[2009年06月25日]
【金融】25日早盘沪深两市略涨  
[2009年06月25日]
【海外】巴菲特：或需第二套刺激计划  
[2009年06月25日]
【海外】去年全球富豪财富总额缩水20％  
[2009年06月25日]
【金融】人民币市场汇价（6月25日）  
[2009年06月25日]
【金融】美抵押贷款申请量低位回升  
[2009年06月25日]
【政经】惠州公交车司机泻怒肇事  
[2009年06月25日]
【产业】中石化将收购瑞士一石油公司  
[2009年06月25日]
【政经】杨洁篪会见潘基文  
[2009年06月25日]
【金融】24日伦敦股市收高  
[2009年06月25日]
【金融】24日纽约股市涨跌互见  
[2009年06月25日]
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