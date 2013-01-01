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即时要闻
【产业】上海欲建国际农产品交易中心  
[2009年06月23日]
【政经】国庆60周年安保工作全面启动  
[2009年06月23日]
【金融】亚太主要股市全线下跌  
[2009年06月23日]
【海外】德国一季度出口同比降逾两成  
[2009年06月23日]
【政经】澳门行政长官选举提名期结束  
[2009年06月23日]
【金融】林毅夫提议设“世界经济复苏基金”  
[2009年06月23日]
【金融】23日上海期金放量下跌  
[2009年06月23日]
【政经】港所有小学、幼儿园提前放假  
[2009年06月23日]
【金融】23日香港恒指大跌  
[2009年06月23日]
【海外】吉美续约马纳斯空军基地  
[2009年06月23日]
【产业】23日现货金银大幅下跌  
[2009年06月23日]
【政经】外交部：望伊朗国内维持稳定  
[2009年06月23日]
【政经】中美国防部防务磋商在京举行  
[2009年06月23日]
【政经】统计局：中国经济已开始回升  
[2009年06月23日]
【金融】23日认购权证多数报跌  
[2009年06月23日]
【金融】23日沪深股市冲高回落  
[2009年06月23日]
【金融】23日中小板指数震荡剧烈  
[2009年06月23日]
【金融】23日沪深B指双双告跌  
[2009年06月23日]
【政经】香港男足四人感染新流感  
[2009年06月23日]
【政经】澳门确诊首例新流感  
[2009年06月23日]
【政经】粤副省长：粤港合作不受许宗衡案影响  
[2009年06月23日]
【政经】四川甘孜发生垮塌事故  
[2009年06月23日]
【政经】武汉经适房爆出“黑幕”  
[2009年06月23日]
【金融】台北股市下跌143点  
[2009年06月23日]
【金融】日经股指下跌2.82%  
[2009年06月23日]
【政经】台湾失业率再创新高  
[2009年06月23日]
【海外】丰田总裁就出现巨额赤字道歉  
[2009年06月23日]
【海外】三菱重工将在澳建新型火电  
[2009年06月23日]
【政经】阿披实希望促进泰中全面合作  
[2009年06月23日]
【海外】伯科当选英国议会下院议长  
[2009年06月23日]
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