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即时要闻
【奥运】中国男篮挺进奥运会八强  
[2008-08-16]
【政经】2020年前西部新通六条铁路  
[2008-08-16]
【政经】中美商贸联委会9月在美举行  
[2008-08-16]
【海外】福田战败日反省战争责任  
[2008-08-16]
【奥运】英国获场地自行车男子凯林赛金牌  
[2008-08-16]
【海外】巴格达炸弹袭击事件 六死十伤  
[2008-08-16]
【政经】奥运六城市未发生特种设备事故  
[2008-08-16]
【政经】广东惠东鞋厂火灾　致六死六伤  
[2008-08-16]
【政经】河南渑池发生特大交通事故  
[2008-08-16]
【政经】武汉即将启动排污权市场交易  
[2008-08-16]
【产业】中国出口集装箱运输市场行情平稳  
[2008-08-16]
【金融】本周交易所债市涨跌互现  
[2008-08-16]
【金融】本周基金净值普跌  
[2008-08-16]
【海外】乍得前总统哈布雷被判死刑  
[2008-08-16]
【海外】两名伊朗人在阿富汗西部遭绑架  
[2008-08-16]
【奥运】女子举重75公斤以上级抓举世界纪录刷新  
[2008-08-16]
【奥运】英国获场地自行车男子个人追逐赛金牌  
[2008-08-16]
【奥运】西班牙获场地自行车男子记分赛金牌  
[2008-08-16]
【金融】人民币对美元汇率贬值脚步趋缓  
[2008-08-16]
【金融】雷曼拟出售400亿美元资产  
[2008-08-16]
【产业】黑龙江省动力煤阶段性紧张  
[2008-08-16]
【产业】1500家纺织出口企业将受益退税调整  
[2008-08-16]
【产业】沿海（散货）运输市场综合指数下跌  
[2008-08-16]
【政经】黑龙江经济责任审计查出问题资金超百亿元  
[2008-08-16]
【海外】美联储官员看空美国经济前景  
[2008-08-16]
【海外】巴乌两国呼吁南共市实现均衡发展  
[2008-08-16]
【海外】阿根廷前总统梅内姆再遭指控  
[2008-08-16]
【金融】本周沪指周跌幅5.95%  
[2008-08-16]
【金融】A股总市值跌破16万亿元  
[2008-08-16]
【金融】本周基金净值整体下跌  
[2008-08-16]
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