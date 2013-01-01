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即时要闻
【金融】LME金属期货价格普跌  
[2009年06月18日]
【政经】中俄元首莫斯科会晤联合声明  
[2009年06月18日]
【海外】美公布金融监管改革方案  
[2009年06月18日]
【金融】17日伦敦股市下滑  
[2009年06月18日]
【金融】芝加哥农产品期货触底反弹  
[2009年06月18日]
【金融】纽约黄金期货价格小幅上涨  
[2009年06月18日]
【金融】17日纽约股市涨跌互见  
[2009年06月18日]
【金融】17日纽约汇市美元下跌  
[2009年06月18日]
【产业】17日国际油价出现回升  
[2009年06月18日]
【海外】涉嫌袭击斯里兰卡球员的疑犯落网  
[2009年06月17日]
【海外】欧元区建筑业略有回升  
[2009年06月17日]
【政经】王岐山会见英国金融服务局主席特纳勋爵  
[2009年06月17日]
【金融】上证小盘等四指数下月亮相  
[2009年06月17日]
【金融】上证所修订上网发行资金申购办法  
[2009年06月17日]
【金融】上证所修订IPO网下发行电子化实施细则  
[2009年06月17日]
【海外】印尼煤矿爆炸死亡数升至32人  
[2009年06月17日]
【政经】中方呼吁和平解决地区核问题  
[2009年06月17日]
【海外】菲律宾新流感确诊病例激增  
[2009年06月17日]
【政经】政协十一届常委会第六次会议举行全体会议  
[2009年06月17日]
【海外】蒙古国土地荒漠化速度惊人  
[2009年06月17日]
【政经】水库除险加固工程现多种问题  
[2009年06月17日]
【政经】财政部拟发280亿元国债  
[2009年06月17日]
【产业】杭州将加大住宅用地供应量  
[2009年06月17日]
【金融】亚太主要股市多数下跌  
[2009年06月17日]
【海外】泰国新流感确诊新增95病例  
[2009年06月17日]
【政经】珠三角签署人才合作协议  
[2009年06月17日]
【海外】英失业率创12年新高  
[2009年06月17日]
【政经】国家主席胡锦涛会见普京  
[2009年06月17日]
【政经】江苏如东液化气事故原因查明  
[2009年06月17日]
【政经】胡锦涛会见梅德韦杰夫  
[2009年06月17日]
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